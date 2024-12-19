Asya Borsalarında Negatif Seyir: Fed ve BoJ'un Kararlarının Etkisi

Asya Borsaları Fed ve BoJ’un Faiz Kararları Sonrası Düşüyor

Asya borsaları, ABD ve Japonya merkez bankalarının para politikası kararlarının ardından negatif bir seyir izlemeye devam ediyor. Dün, ABD Merkez Bankası (Fed) beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirdi.

Bugün ise Japonya Merkez Bankası (BoJ), piyasanın öngörüleri doğrultusunda politika faizini yüzde 0,25 seviyesinde sabit bıraktı. Fed’in faiz indirimine karşı gevşeme döngüsünün yavaşlayacağına dair sinyaller vermesi nedeniyle küresel risk iştahı azalmış durumda.

BoJ’un karar metninde, Japonya ekonomisinin ılımlı bir toparlanma sürecinde olduğu ancak bazı bölgelerde zayıflıkların gözlendiği vurgulandı. Özellikle istihdam ve gelirlerde ılımlı bir iyileşme yaşanmakta, özel tüketim ise fiyat artışları ile sınırlı oranda artış gösteriyor.

Karar metninde, Japonya ekonomisinin destekleyici finansal koşullarla kademeli olarak güçlenmesi ve potansiyel büyüme oranı üzerinde bir hızda büyümesini sürdürmesinin muhtemel olduğu ifade edilmekte. Ayrıca, döviz kuru gelişmelerinin firmaların fiyat ve üretim artışlarındaki etkisinin artması bekleniyor.

Bu gelişmelerle birlikte, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 düşüşle 38.809 puana gerilerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,8 azalarak 2.439 puandan günü kapadı.

Şu anda Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 19.780 puandan işlem görürken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 düşüşle 3.370 puanda, Hindistan'da ise Sensex endeksi yüzde 1,5 azalışla 79.343 puandan seyrediyor.