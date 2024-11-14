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Asya Borsalarında Negatif Seyir: Güney Kore Hariç Tüm Pazarlar Düşüşte

Asya borsalarında, Güney Kore hariç tüm pazarlar satış ağırlıklı bir seyir izliyor. Enflasyon verileri endişeleri artırıyor.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 09:51
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 09:51
Asya Borsalarında Negatif Seyir: Güney Kore Hariç Tüm Pazarlar Düşüşte

Asya Borsaları Satış Ağırlıklı Seyrediyor

Asya borsalarında, Güney Kore hariç tüm pazarlar negatif bir seyir izliyor. Küresel piyasalarda ABD'de açıklanan enflasyon verileri, beklentilere paralel gerçekleşse de, verinin alt kalemlerinde alınan sinyaller Fed'in enflasyonla mücadelesinin öngörülenden daha uzun sürede tamamlanabileceği endişesini doğurdu.

Gözler Fed Başkanı'nın Açıklamalarında

Bu belirsizlik içerisinde, yatırımcıların odaklandığı nokta, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonomik görünüme ilişkin yapacağı açıklamalar oldu.

Çin'deki Tarife Endişeleri

Asya'da Çin'in Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminde yüksek tarifeler tehditleriyle karşılaşma endişesi, piyasalarda tedirginliğe yol açıyor.

Japonya'da Ekonomik Destek Paketleri

Japonya hükümeti, düşük gelirli hanelere destek olmak ve artan fiyatları telafi etmek amacıyla, yaklaşık 13,5 trilyon yen (87 milyar dolar) tutarında ek bir bütçe hazırlamak için çalışmalara başladı.

Fitch'in Raporu ve Piyasa Tepkileri

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından hazırlanan raporda, Liberal Demokrat Parti (LDP)'den Shigeru Ishiba'nın başında olduğu bir azınlık hükümetinin yeniden Japonya Başbakanı olarak seçilmesinin, ülkenin siyasi dinamiklerinde önemli değişiklikler yaratabileceği belirtildi. Ayrıca, yenin dolar karşısındaki değer kaybı, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) para politikasını sıkılaştırma yönünde adım atabileceği anlamına geliyor.

Piyasa Verileri

Bu gelişmelerle birlikte, dolar/yen paritesi yeni işlem gününde yüzde 0,2 artışla 155,9 seviyesinde seyrediyor. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 38.504 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,4 artışla 2.426 puandan kapandı. Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,1 düşüşle 19.411 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 1,6 azalışla 3.385 puan seviyesinde işlem görüyor. Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,2 düşüşle 77.513 puanda bulunuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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