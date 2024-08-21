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Asya Borsalarında Negatif Seyir: Güney Kore Hariç Tüm Piyasalar Düşüşte

Güney Kore dışındaki Asya borsaları, Fed Başkanı Powell'ın sempozyum öncesi temkinli seyrediyor.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 10:01
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 10:01
Asya Borsalarında Negatif Seyir: Güney Kore Hariç Tüm Piyasalar Düşüşte

Asya Pay Piyasalarında Düşüş Eğilimi

Asya borsalarında, Güney Kore dışındaki piyasalarda olumsuz bir hava gözlemleniyor. Küresel yatırımcılar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yarın başlayacak olan Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı açıklamalara odaklanmış durumda.

Fed Faiz İndirimine Odaklanıyor

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, fed'in önümüzdeki ay 25 baz puanlık faiz indirimine kesin gözüyle bakıldığı görülüyor. Ancak yıl sonuna kadar uygulanacak olası adımlara ilişkin belirsizlik hâlâ sürüyor.

Çinli Teknoloji Şirketlerinde Düşüş

Amerika'daki borsalarda yaşanan olumsuz gelişmeler, Güney Kore dışındaki Asya borsalarına da yansıdı. Özellikle Çinli teknoloji şirketlerinin yaşadığı değer kaybı, bu durumu tetikleyen faktörler arasında yer alıyor.

Wal-Mart'ın Satış Kararları

Wal-Mart'ın, Çin'deki düşük tüketici talebi nedeniyle bazı şirketlerdeki paylarını satma noktasındaki haberleri, deflasyon endişelerini yeniden gündeme taşıdı. Bu durum, varlık fiyatları üzerinde olumsuz bir etki yaratmakta.

Döviz Kurları Üzerindeki Etkiler

Dolar/yen paritesi, üçüncü işlem günü üst üste düşerek yüzde 0,9 azalışla 145,27 seviyesinden kapandı. Şu an itibarıyla ise önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde, 145,9 seviyesinde işlem görüyor.

Asya Endekslerindeki Son Durum

Bu gelişmeler neticesinde Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,29 azalışla günü 37.951 puandan kapatırken, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,16 değer kazancıyla 2.700 puanda işlem gördü. Hong Kong'daki Hang Seng endeksi yüzde 1’lik düşüşle 17.340 puanda yer alırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 gerileyerek 2.855 puana düştü. Hindistan'da ise Sensex endeksi yüzde 0,1 azalışla 80.700 puanda bulundu.

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