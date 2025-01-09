Asya Borsalarında Negatif Seyir: Güney Kore Hariç Tüm Piyasalar Düşüşte

Asya borsaları, Güney Kore hariç olmak üzere negatif bir seyir izlemeye devam ediyor. Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayı toplantı tutanaklarından gelen temkinli yaklaşım sinyalleri ve faiz indirimlerinin daha uzun bir zamana yayılabileceğine yönelik tahminler, karışık bir tablo sergiliyor.

Asya borsalarındaki satıcılı performans, Fed'in toplantı tutanaklarından çıkan temkinli mesajlarla birlikte risk algısını artırırken, bu durum yatırımcıları endişelendiriyor.

Öte yandan, Çin'de bugün açıklanan aralık ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda %0,1 artış gösterirken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) %2,3 azaldı. Analistler, Çin’de zayıf iç talebin önemli bir risk olmaya devam ettiğini vurgulayarak, ABD'de Donald Trump'ın görevine başlamasının ardından hükümetin izleyeceği ekonomik politikaların haber akışının yakından takip edildiğini ifade etti.

Bu gelişmeler ışığında, Japonya’da Nikkei 225 endeksi %0,9 değer kaybıyla 39.621 puandan kapandı. Güney Kore’de Kospi endeksi yatay seyir izleyerek 2.521 puandan günü tamamlarken, Hong Kong’da Hang Seng endeksi %0,2 düşerek 19.274 puana, Hindistan'da Sensex endeksi %0,6 azalarak 77.701 puana ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi %0,5 değer kaybıyla 3.215 puan seviyesinde işlem görüyor.