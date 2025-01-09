Asya Borsalarında Negatif Seyir: Güney Kore Hariç Tüm Piyasalar Düşüşte

Asya borsalarında, Güney Kore hariç tüm borsalar düşüşte. Fed’in temkinli mesajları ve Çin'in zayıf iç talebi piyasaları etkiliyor.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 10:09
Asya Borsalarında Negatif Seyir: Güney Kore Hariç Tüm Piyasalar Düşüşte

Asya borsaları, Güney Kore hariç olmak üzere negatif bir seyir izlemeye devam ediyor. Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayı toplantı tutanaklarından gelen temkinli yaklaşım sinyalleri ve faiz indirimlerinin daha uzun bir zamana yayılabileceğine yönelik tahminler, karışık bir tablo sergiliyor.

Asya borsalarındaki satıcılı performans, Fed'in toplantı tutanaklarından çıkan temkinli mesajlarla birlikte risk algısını artırırken, bu durum yatırımcıları endişelendiriyor.

Öte yandan, Çin'de bugün açıklanan aralık ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda %0,1 artış gösterirken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) %2,3 azaldı. Analistler, Çin’de zayıf iç talebin önemli bir risk olmaya devam ettiğini vurgulayarak, ABD'de Donald Trump'ın görevine başlamasının ardından hükümetin izleyeceği ekonomik politikaların haber akışının yakından takip edildiğini ifade etti.

Bu gelişmeler ışığında, Japonya’da Nikkei 225 endeksi %0,9 değer kaybıyla 39.621 puandan kapandı. Güney Kore’de Kospi endeksi yatay seyir izleyerek 2.521 puandan günü tamamlarken, Hong Kong’da Hang Seng endeksi %0,2 düşerek 19.274 puana, Hindistan'da Sensex endeksi %0,6 azalarak 77.701 puana ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi %0,5 değer kaybıyla 3.215 puan seviyesinde işlem görüyor.

İLGİLİ HABERLER

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

Aile Bakanlığı'ndan Destek Müjdesi: Destek Tutarı Artırıldı

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Enerji Verimliliğinde Bilinçli Tüketim Öne Çıkıyor
2
Koroplast, Parex ve Vindex Hakkında Rekabet Soruşturması Açıldı
3
KKB Genel Müdürü Şahin, 2025 İçin İyimser Beklentilerde Bulundu
4
2024'te Konut Üretimi ve Satışlarında Beklenen Artış İle Sektör Yeniden Canlanacak
5
2025 Yılı: Yapay Zeka ve Siber Güvenlikte Yeni Standartların Evrimi
6
Türkiye'nin Hamsi İhracatı 2024'te Yüzde 10 Arttı
7
Türk Otomotiv Sektörü, İhracatta Milyar Dolarlık Ülke Sayısını Arttırdı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi

Aile Bakanlığı'ndan Destek Müjdesi: Destek Tutarı Artırıldı

Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek