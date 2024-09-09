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Asya Borsalarında Negatif Seyir: Hindistan Hariç Tüm Pazarlar Düşüşte

Asya borsalarında Hindistan hariç tüm piyasalarda satış baskısı etkili. Ekonomik veriler durgunluk endişelerini artırıyor.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 09:26
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 09:26
Asya Borsalarında Negatif Seyir: Hindistan Hariç Tüm Pazarlar Düşüşte

Asya Borsalarında Düşüş Devam Ediyor

Asya borsaları, Hindistan hariç genel olarak satış ağırlıklı bir seyir izliyor. Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan verilerin ekonomik durgunluk endişelerini artırmasından dolayı olumsuz bir hava hakim.

Yeni Haftanın Gözdesi: ABD Enflasyon Verileri

Yeni haftada, yatırımcıların ilgisi ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine yoğunlaşmış durumda. Bu verilerin sonuçları piyasalardaki yönü belirleyecektir.

Çin Ekonomisindeki Gelişmeler

Çin'de açıklanan veriler, yatırımcıların dikkatini çekmeyi sürdürüyor. Ağustos ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) %0,6 artış gösterdi. Ancak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) %1,8 azalarak tahminlerin altında kaldı. Uzmanlar, tüketici fiyatlarının uzun bir süre sıfıra yakın seyrettiğine, üretici fiyatlarının ise 23 aydır gerilediğine dikkat çekiyor. Bu durum, Çin'de resesyon endişelerini yeniden artırıyor ve hükümetin ekonomik destek adımlarını atmakta tereddüt edebileceği korkusunu güçlendiriyor.

Japonya'daki Ekonomik Durum

Japonya'da 2. çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) çeyreklik bazda %0,7, yıllık bazda ise %2,9 ile beklentilerin altında bir artış kaydetti. Temmuz ayına ilişkin cari işlemler dengesi ise 3 trilyon 193 milyar yen ile tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Dolar/yen paritesinin haftanın ilk işlem gününde %0,4 artışla 143,1 seviyesine yükselmesi, pay piyasalarındaki kayıpları bir nebze olsun telafi etti.

Bölgesel Piyasa Performansları

Asya piyasalarındaki performanslar genel olarak olumsuz. Japonya’nın Nikkei 225 endeksi %0,7 düşerek 36.159 puandan kapandı. Güney Kore'de Kospi endeksi %0,4 azalarak 2.534 puanda, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise %1,2 kayıpla 2.733 puana geriledi. Hong Kong'daki Hang Seng endeksi %2 azalarak 17.088 puana düştü. Hindistan'da ise Sensex endeksi %0,1 artışla 81.301 puanda işlem görmeye devam ediyor.

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