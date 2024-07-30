Asya Borsalarında Negatif Seyir, Hindistan Pozitif Ayrışıyor

Asya Borsalarında Satış Baskısı

Asya pay piyasalarında genel olarak satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'ın Sensex endeksi pozitif bir ayrışma gösteriyor. Analistler, küresel borsa piyasalarının, ABD ve Japonya Merkez Bankası tarafından yarın yapılacak para politikası açıklamaları öncesinde karışık bir seyir izlediğini belirtiyor.

Enflasyon ile Mücadelede Son Durum

Dünya genelinde enflasyonla mücadelede sona yaklaşıldığına dikkat çeken analistler, Japonya Merkez Bankası'nın yarın yapacağı açıklamalara dair belirsizliklerin yatırımcıların risk alma eğilimlerini azalttığını vurguladı. Para piyasalarında, bankanın politika faizini yüzde 70 ihtimalle sabit tutacağı, yüzde 30 ihtimalle ise 10 baz puan artıracağı tahmin ediliyor.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Analistler, bankanın tahvil alımlarını yakında sona erdirebileceği yönündeki beklentilerin giderek güçlendiğini ifade etti. Japonya'da işsizlik oranı haziran ayında %2,5'e geriledi. Bu gelişmelere paralel olarak, Nikkei 225 endeksi yüzde 0,15 azalarak günü 38.526 puandan kapattı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,7 değer kazanarak 155 seviyesine yükseldi.

Güney Kore'deki Kospi endeksi %1 düşüşle 2.738 puana, Hong Kong'daki Hang Seng endeksi %1,5 değer kaybıyla 16.990 puanda bulunuyor. Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi ise %0,5 azalarak 2.875 puanda işlem görüyor. Öte yandan, Hindistan'daki Sensex endeksi %0,3 değer kazanarak 81.630 puana ulaşmayı başardı.