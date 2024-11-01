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Asya Borsalarında Negatif Seyir: Hong Kong Hariç Tüm Pazarlar Düşüşte

Asya borsaları, ABD seçim belirsizlikleri ve teknoloji hisselerindeki düşüşle birlikte satıcılı bir seyir izliyor.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 10:12
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 10:12
Asya Borsalarında Negatif Seyir: Hong Kong Hariç Tüm Pazarlar Düşüşte

Asya Borsalarında Satıcılı Seyir Devam Ediyor

Asya borsaları, Hong Kong hariç genel olarak negatif bir seyir izliyor. Küresel piyasalarda, 5 Kasım'da gerçekleştirilecek ABD Başkanlık seçimlerine dair belirsizlikler ve teknoloji hisselerinde meydana gelen satışlar, bölgedeki piyasaları olumsuz etkiliyor.

ABD İstihdam Raporu Yatırımcıların Gündeminde

Bu süreçte, yatırımcıların dikkatleri bugün açıklanacak olan ABD'nin istihdam raporundaki verilere yönelmiş durumda. Asya borsaları açılırken, özellikle ABD'deki teknoloji hisselerindeki satış baskısının Asya'da etkili olduğu gözlemleniyor.

Japonya ve Çin'deki Ekonomik Veriler

Bugün yapılan açıklamalara göre, Japonya'da ekim ayı imalat sanayi PMI 49,2 seviyesinde gerçekleşerek zayıf bir performans sergilerken, Çin'de ise aynı döneme ilişkin Caixin imalat sanayi PMI 50,3 seviyesinde gerçekleşerek, 49,7 olan tahminleri geride bırakmayı başardı.

Döviz ve Borsa Performansları

Tüm bu gelişmeler ışığında, dolar/yen paritesi, yeni işlem gününde yüzde 0,3 artışla 152,5 seviyesine ulaştı. Nikkei 225 endeksi Japonya'da yüzde 2,8 düşüşle 38.010 puandan, Kospi endeksi ise Güney Kore'de yüzde 0,5 azalışla 2.542 puandan kapandı. Şanghay bileşik endeksi ise Çin'de yüzde 0,1 değer kaybıyla 3.275 puandan işlem görürken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 primle 20.502 puandan işlemde bulunuyor.

Öte yandan, Hindistan'da piyasalarda tatil olması nedeniyle borsa bugün kapalı olacak.

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