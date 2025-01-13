Asya Borsalarında Negatif Seyir Sürüyor: ABD'deki Veriler Etkili

Asya borsalarında negatif bir seyir gözlemlenirken, ABD'deki istihdam raporuna yönelik reaksiyonlar etkili oldu.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 09:41
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 09:41
Asya Borsalarında Negatif Seyir Sürüyor: ABD'deki Veriler Etkili

Asya Borsalarında Olumsuz Seyir Devam Ediyor

Asya borsalarında negatif bir seyir izleniyor. Küresel piyasalarda, ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam raporundaki verilerin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın ikinci yarısında faiz indirim sürecine devam edeceğine yönelik fiyatlamalarla piyasaların düşüş göstermesi dikkat çekiyor. Bu hafta gözler, ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Donald Trump Yönetimi ve Belirsizlikler

20 Ocak'ta göreve başlayacak Donald Trump yönetiminin atacağı adımların etkilerine yönelik belirsizlikler, endişeleri artırarak risk algısının yüksek seyretmesine neden oluyor. Başta Çin olmak üzere bölge ekonomilerinde, yeni ABD yönetimi öncesinde bu risk algısının devam ettiği gözlemleniyor.

Bugün yapılan açıklamalarda, Çin Merkez Bankası (PBoC) Başkanı Pan Gongşıng, ekonomik büyümeyi teşvik etmek amacıyla tüketimin artırılmasına daha çok önem verilmesi gerektiğini belirtti. Pan, "Makroekonomik politikanın önceliği daha fazla yatırımı teşvik etmekten, hem tüketimi hem de yatırımı teşvik etmeye kaydırılmalıdır." dedi.

PboC Başkanı, Çin'in tüketimi artırmak için vatandaşlarının gelirlerini ve tüketicilere yönelik sübvansiyon desteğinin artırılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, sosyal güvenliği iyileştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Çin Dış Ticaret Verileri

Bugün açıklanan verilere göre, Çin'de aralık ayına ait dış ticaret fazlası 104,8 milyar dolar ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Analistler, gelecek hafta ABD'de göreve başlayacak Trump'ın duyuracağı ek gümrük vergileri öncesinde kaydedilen yüksek dış ticaret fazlalarının ilerleyen dönemlerde azalabileceği konusunda uyarıyor.

Bu gelişmeler ışığında, Japonya'da tatil nedeniyle işlemler tam anlamıyla gerçekleşmezken, Güney Kore'de Kospi endeksi %1 düşüşle 2.516 puan seviyesinden günü tamamladı. Hong Kong'da Hang Seng endeksi %1,2 düşüşle 18.843 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi %0,6 değer kaybıyla 3.150 puan ve Hindistan'da Sensex endeksi %0,8 azalışla 76.781 puan seviyesine geriledi.

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