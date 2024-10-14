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Asya Borsalarında Olumlu Seyir: Hong Kong Hariç

Asya borsaları, Hong Kong dışındaki bölgelerde alım yönlü hareketlilik gösteriyor. Küresel piyasalardaki olumlu gelişmeler öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 09:48
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 09:48
Asya Borsalarında Olumlu Seyir: Hong Kong Hariç

Asya Borsalarında Pozitif Hareketlilik

Asya borsaları, Hong Kong dışındaki birçok bölgede alıcı bir seyir izliyor. Küresel piyasalarda, ABD ekonomisinin yumuşak bir iniş yapabileceği beklentileri güçlü bir şekilde hissediliyor. Aynı zamanda Çin Maliye Bakanı'nın hafta sonu yaptığı açıklamalar, haftaya pozitif bir atmosferle başlama sağladı.

Hafta Sonu Gelişmeleri

Asya piyasalarında özellikle Hong Kong hariç alış ağırlıklı bir görünüm dikkat çekiyor. Japonya ise tatilde olduğu için işlem yapılmadığı belirtiliyor. Asya'da, Çin Maliye Bakanı'nın basın toplantısına olan ilgi yoğun; burada "piyasaları canlandıracak somut adımların atılmaması" konusuna dikkat çekildi. Ancak, gelecek süreçte destekleyici önlemlerin devam edeceği vurgusu, yatırımcıların risk iştahını artırdı.

Çin Ekonomisi Üzerine Görüşler

Bakan Lan Fo'an ve diğer bakanlık yetkilileri, hükümetin kademeli tedbirlerle politikaları hızlandırma planlarını aktardı. Ancak büyük bir harcama programı hakkında bilgi verilmedi. Ekonomiyi canlandırmaya yönelik bütçe teşvikleri üzerinde çalıştıklarını belirten Lan, detaylar vermekten kaçındı.

Yerli yönetimlerin borç sorunlarına çözüm bulmak amacıyla daha kapsamlı tahvil çıkarımının sağlanacağı, borç tavanının artırılması planlarının olduğunu bildirdiler. Analistler, Çinli yetkililerin gelecek haftalarda gerçekleştireceği brifinglerin takip edilmesi gerektiğini ifade etti ve yatırımcıların mali teşviklerin büyüklüğüne dair daha sabırlı olmaları gerektiğinin altını çizdi.

Enflasyon Verileri

Diğer yandan, Çin'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yılın aynı dönemine göre %0,4 artış gösterirken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) %2,8 geriledi. Eylül ayında tüketici fiyatlarındaki durgunluk devam ederken, üretici fiyatlarındaki düşüş de sürdü. TÜFE, Şubat 2023'ten bu yana %1'in altında; üretici fiyatları ise Ekim 2022'den bu yana kaydedilen düşüş trendini Eylül ayında da devam ettirmiş oldu.

Borsa Performansları

Güney Kore'de Kospi endeksi %1 artışla 2.623 puandan kapandı. Hong Kong'daki Hang Seng endeksi ise %0,6 düşüşle 21.123 puana geriledi. Çin'de Şanghay Bileşik endeksi %1,6 artışla 3.268 puana yükseldi. Hindistan'da ise Sensex endeksi %0,8 kazançla 82.014 puandan işlem görüyor.

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