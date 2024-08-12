Asya Borsalarında Pozitif Seyir Devam Ediyor

Asya Borsaları Genel Durumu

Asya pay piyasaları, Çin hariç olmak üzere pozitif bir seyir izlemekte. Küresel borsaların, ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve diğer önemli verilerin etkisiyle pozitif bir açılış yaptığı görülüyor.

Gözlemler ve Makroekonomik Veriler

New York Borsası'nda cuma günü yaşanan alış ağırlıklı dalgalanmaların, Asya piyasalarına yansıdığı dikkat çekiyor. Bu hafta boyunca, bölgedeki makroekonomik verilerin yakından takip edilmesi bekleniyor.

Çin Ekonomisi ve Tahvil Faizleri

Öte yandan, Çin Merkez Bankası (PBoC), tahvil piyasasında yükseliş nedeniyle potansiyel riskler hakkında uyarılarda bulundu. Bu durum, Çin'in 10 yıllık tahvil faizinin 5 baz puan artarak %2,25 seviyesine çıkmasına sebep oldu. Banka, tahvillere dayalı finansal ürünlerin faiz oranı riskine maruz kalabileceğini kaydetti.

Piyasalardaki Hareketler

Bugün dolar/yen paritesi %0,2 artışla 147,2 seviyesinde işlem görmekte. Ayrıca, Japonya borsası tatil nedeniyle işlem görmüyor. Güney Kore'de Kospi endeksi %1,14 artış göstererek 2.618 puandan kapanırken, Hong Kong'daki Hang Seng endeksi, önceki kapanışının hemen üzerinde 17.090 puanda seyrediyor. Bununla birlikte, Çin'de Şanghay bileşik endeksi %0,2 düşüşle 2.855 puanda, Hindistan'da ise Sensex endeksi %0,3 artış göstererek 79.950 puanda ilerliyor.