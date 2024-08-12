Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Asya Borsalarında Pozitif Seyir Devam Ediyor

Asya borsaları, Çin hariç pozitif bir trend sergiliyor. ABD'deki veri odaklı haftaya olumlu başlanıyor.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 09:52
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 09:52
Asya Borsalarında Pozitif Seyir Devam Ediyor

Asya Borsaları Genel Durumu

Asya pay piyasaları, Çin hariç olmak üzere pozitif bir seyir izlemekte. Küresel borsaların, ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve diğer önemli verilerin etkisiyle pozitif bir açılış yaptığı görülüyor.

Gözlemler ve Makroekonomik Veriler

New York Borsası'nda cuma günü yaşanan alış ağırlıklı dalgalanmaların, Asya piyasalarına yansıdığı dikkat çekiyor. Bu hafta boyunca, bölgedeki makroekonomik verilerin yakından takip edilmesi bekleniyor.

Çin Ekonomisi ve Tahvil Faizleri

Öte yandan, Çin Merkez Bankası (PBoC), tahvil piyasasında yükseliş nedeniyle potansiyel riskler hakkında uyarılarda bulundu. Bu durum, Çin'in 10 yıllık tahvil faizinin 5 baz puan artarak %2,25 seviyesine çıkmasına sebep oldu. Banka, tahvillere dayalı finansal ürünlerin faiz oranı riskine maruz kalabileceğini kaydetti.

Piyasalardaki Hareketler

Bugün dolar/yen paritesi %0,2 artışla 147,2 seviyesinde işlem görmekte. Ayrıca, Japonya borsası tatil nedeniyle işlem görmüyor. Güney Kore'de Kospi endeksi %1,14 artış göstererek 2.618 puandan kapanırken, Hong Kong'daki Hang Seng endeksi, önceki kapanışının hemen üzerinde 17.090 puanda seyrediyor. Bununla birlikte, Çin'de Şanghay bileşik endeksi %0,2 düşüşle 2.855 puanda, Hindistan'da ise Sensex endeksi %0,3 artış göstererek 79.950 puanda ilerliyor.

İLGİLİ HABERLER

İnanılmaz! Asgari ücretin 5 ay sonraki zam oranı çalışanı adeta şok ediyor! İşte beklentiler ve gerçek

Promosyonda ibre Ağustos ayında gökyüzüne çıktı! İş Bankası 45.000 TL’ye yükseltti

Emekli promosyonlarını fokur fokur kaynatan revize! 8.000 TL’ye ek 12.000 TL veriliyor.

Bakan Uraloğlu son dakika Instagram açıklaması umut vaad etti! ''Instagram da o düzlük geçildiği an açılacak''

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

TCKN 6 ve 8 olanlar dikkat! Ziraat Bankası IBAN'a 16 Ağustos 18.00'da yatacak

Vatandaşa gece yarısı yüzde 233 zam şoku! Resmi Gazete de 00.00'da onay verildi

Resmi Gazete de açıklandı! 5 kadroda personel alımı bu sabah başladı!

18-35 yaşa o kurumdan memurluk teklifi geldi! İŞKUR’a bugün başvuranlar daimi işçi olacak

Emekli promosyonlarını fokur fokur kaynatan revize! 8.000 TL’ye ek 12.000 TL veriliyor.

Müjde geldi! 15-30 Eylül’de promosyon 58.000 TL’ye çıkıyor!

Promosyonda ibre Ağustos ayında gökyüzüne çıktı! İş Bankası 45.000 TL’ye yükseltti

O gün hesabınıza 9077 TL yatıyor! Beklenen güne ramak kaldı: Hemen IBAN'a bakmak gerekiyor

Bakan Uraloğlu son dakika Instagram açıklaması umut vaad etti! ''Instagram da o düzlük geçildiği an açılacak''

İnanılmaz! Asgari ücretin 5 ay sonraki zam oranı çalışanı adeta şok ediyor! İşte beklentiler ve gerçek

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor

11 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! Pazar günü tuzağına düşecek burçlar ortaya çıktı