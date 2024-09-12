Asya Borsalarında Pozitif Seyir Devam Ediyor

Asya Borsalarında Alış Hakimiyeti

Asya borsalarında genel olarak pozitif bir seyir gözlemleniyor. Küresel piyasalarda, ABD'den gelen enflasyon rakamları "yumuşak iniş" senaryosunu yeniden gündeme getirdi.

Japonya'da Üretici Fiyat Endeksi

Asya'daki teknoloji hisseleri bu olumlu trendin öncüsü olurken, Japonya'da açıklanan verilere göre Ağustos ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) beklentilerin altında bir performans sergiledi. Aylık %0,2 azalan ÜFE, yıllık bazda %2,5 artış gösterdi.

Merkez Bankası Üyesinden Açıklamalar

Japonya Merkez Bankası (BoJ) üyesi Tamura Naoki, faiz oranlarının 2024 yılının sonuna kadar en az %1 seviyesine çıkarılması gerektiğine vurgu yaptı. Naoki, "Faiz oranlarını uygun bir zamanda ve aşamalı olarak artırmalıyız" dedi.

Borsa Endekslerinde Son Durum

Japonya'da Nikkei 225 endeksi %3,6 artışla 36.855 puandan kapandı. Güney Kore'de Kospi endeksi %2 yükselerek 2.562 puana ulaştı. Hong Kong'da ise Hang Seng endeksi %1 primle 17.276 puandan işlem görüyor. Çin’deki Şanghay Bileşik Endeksi ise yatay seyirle 2.723 puan seviyesinde kalırken, Hindistan'da Sensex endeksi %0,2 kazançla 81.641 puan üzerinden işlem görüyor.