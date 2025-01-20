Asya Borsalarında Pozitif Seyir, Güney Kore Hariç

Asya borsaları, Güney Kore hariç, Donald Trump'ın yemin töreni öncesinde pozitif bir seyir izliyor. Yatırımcılar, yeni yönetimin politikalarını dikkatle takip ediyor.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 09:52
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 09:52
Asya Borsalarında Pozitif Seyir, Güney Kore Hariç

Asya borsalarında pozitif seyir gözlemleniyor, ancak bu durumdan Güney Kore hariç tüm borsalar faydalanıyor. Küresel piyasalarda, ABD'nin yeni yönetiminin uygulayacağı politikaların ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin belirsizlikler sürerken, bugün 47. ABD Başkanı olarak göreve başlayacak Donald Trump'ın yemin töreni öncesinde yatırımcıların ilgisi artmış durumda.

Dünya çapında devam eden enflasyon-resesyon ikilemi, Trump yönetiminin alacağı kararların uluslararası ticaret ve ekonomi üzerindeki etkisini merakla beklemeye sebep oluyor. Analistler, Trump'ın yemin töreninin ardından yapacağı açıklamaların, yeni yönetimin ticaret ve ekonomi politikaları hakkında önemli ipuçları sunacağına dikkat çekiyor.

Bu arada, Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan bir açıklamada, Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Trump ile yemin töreninden yalnızca 3 gün önce görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Şi, Trump'ı başkan olarak seçilmesi dolayısıyla tebrik ederken, iki ülke ilişkilerinde yeni bir başlangıç umudunu ifade etti.

Trump'ın alacağı ilk kararların da piyasalarda hareketliliğe yol açması bekleniyor. Öte yandan, Çin'de gösterge niteliğindeki 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Ulusal Bankalararası Fon Merkezi, 1 yıllık kredi faiz oranını %3,1 ve 5 yıllık kredi faiz oranını %3,6 seviyesinde sabit tuttu.

Bölgede makroekonomik veriler de yakından takip ediliyor. Japonya'da açıklanan verilere göre, Kasım 2024'e dair çekirdek makine siparişleri, aylık %3,4 ve yıllık %10,3'lük artışla beklentileri aştı. Ancak, sanayi üretimi aynı dönemde aylık %2,2 ve yıllık %2,7 düşüş gösterdi, kapasite kullanım oranı ise %1,9 geriledi.

Söz konusu gelişmeler doğrultusunda, Japonya'nın Nikkei 225 endeksi %1,2 artışla 38.907 puandan kapanırken; Güney Kore'nin Kospi endeksi %0,1 azalarak 2.520 puandan işlem gördü. Şu anda Hong Kong'da Hang Seng endeksi %2 değer kazanarak 19.975 puana, Çin'de Şanghay bileşik endeksi %0,2 artışla 3.247 puana, Hindistan'da ise Sensex endeksi %0,1 artışla 77.220 puana ulaşmış durumda.

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