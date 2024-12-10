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Asya Borsalarında Pozitif Seyir: Güney Kore ve Japonya'da Artışlar

Asya borsaları, güçlü teşvik beklentileriyle yeni işlem gününe pozitif başladı; Japonya ve Güney Kore'de önemli artışlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 10:10
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 10:10
Asya Borsalarında Pozitif Seyir: Güney Kore ve Japonya'da Artışlar

Asya Borsalarında Pozitif Seyir

Asya borsalarında yeni işlem gününde pozitif bir seyir izleniyor. Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan verilerin enflasyonu düşürmenin beklenenden daha fazla zaman alabileceği endişesini beslemesi ile karışık bir durum söz konusu.

Özellikle Çin tarafından Nvidia'ya tekelleşme soruşturması açılması yatırımcılar arasında belirsizlik yaratırken, Çin'in gelecek yıl güçlü teşvikler açıklayabileceği yönündeki gelişmeler risk iştahını artırıyor.

Çin'in Ekonomik Politika Önlemleri

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu, Devlet Başkanı Şi Cinping başkanlığında 2025 yılı ekonomi politikalarını ele almak amacıyla toplandı. Toplantıda, "2025'te daha aktif bütçe ve orta düzeyde gevşek para politikası izlenmesi" çağrısı yapıldı.

Ayrıca, 2024 için ekonomik ve sosyal kalkınma hedeflerine ulaşılacağı öngörülüyor. 2025 yılında tüketimin aktif bir şekilde teşvik edilmesi ve yatırımların etkinliğinin artırılması gerektiği vurgulandı. Analistler, bu açıklama sonrası Çin pay piyasalarında risk iştahının arttığını belirtti.

Güney Kore'deki Siyasi Gelişmeler

Öte yandan, Güney Kore'de parlemontoda yaşanan siyasi kriz sonrası, Başkan Yoon Suk Yeol'un başarısız sıkıyönetim girişimi nedeniyle soruşturulması için özel danışmanın atanmasını öngören yasa tasarısı kabul edildi.

Piyasa Verileri

Bölgedeki son verilere göre, Japonya'da kasım ayına ilişkin makine siparişleri yıllık bazda %3 artış kaydetti. bu gelişmelerle birlikte Japonya'da Nikkei 225 endeksi %0,6 artışla 39.368 puana yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi %2,4'lük bir artışla 2.418 puandan günü tamamladı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi %0,1 artışla 20.428 puana ulaşırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi %0,5 yükselerek 3.419 puandan işlem görüyor. Hindistan'da ise Sensex endeksi %0,1 değer kazanarak 81.608 puandan işlem görmeye devam ediyor.

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