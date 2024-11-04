Asya Borsalarında Pozitif Seyir, Hindistan Hariç

Asya Borsalarında Alıcılı Seyir

Asya borsalarında, hafta başlangıcında Hindistan dışındaki piyasalar güçlü bir alım havasında. Küresel piyasalarda da benzer şekilde haftaya pozitif bir başlangıç yapıldı.

Gözler ABD Seçimleri ve Fed Faiz Kararlarında

Bu hafta, ABD Başkanlık seçimleri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) alacağı faiz kararları yatırımcıların odak noktası haline geldi.

Çin Ulusal Halk Kongresi Takip Ediliyor

Asya borsalarında devam eden bu pozitif seyirle birlikte, bugün başlayarak cuma gününe kadar sürecek olan Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi toplantısı da dikkatle izleniyor. Analistler, toplantıda ülke ekonomisini canlandırmak amacıyla mali teşviklerin açıklanmasını bekliyor.

Döviz Piyasalarında Durum

Dolar/yen paritesi, haftanın başında yüzde 0,2 değer kaybederek 151,9 seviyelerinde işlem görüyor.

Borsa Endeksleri Üzerine Veriler

Kapanışa yakın, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 artışla 2.583 puandan işlem görmekte. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 artarak 3.292 puana, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,2 kazançla 20.543 puana yükselmiş durumda. Ancak Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,7 düşüşle 78.398 puanda kalmış durumda.

Bu arada, Japonya'da tatil dolayısıyla borsa işlemleri bugün yapılmamaktadır.