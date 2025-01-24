Asya Borsalarında Pozitif Seyir: Japonya Hariç Tüm Pazarlar Yükseliyor

Asya Borsaları Pozitif Seyir İzliyor

Asya borsalarında, Japonya hariç pozitif bir seyir gözlemleniyor. Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) yağdırdığı mesajlar ve petrol fiyatları ile faiz oranlarının düşürülmesi gerektiği yönündeki açıklamaları bu olumlu hava üzerinde etkili oldu.

Trump'ın Açıklamaları Piyasalara Yön Veriyor

ABD'deki yeni yönetimin öngörülen ekonomi ve ticaret politikaları, piyasaların odağında kalmaya devam ediyor. Trump, videokonferans ile katıldığı WEF'te, iş dünyasına üretimlerini ABD'de yapmaları çağrısında bulundu ve ABD'de üretim yapmayan yabancı şirketlerin ek vergilerle karşılaşabileceği uyarısında bulundu. Ayrıca, ABD'de üretim yapmaları durumunda kurumlar vergisi oranının yüzde 15'e düşeceğini belirtti.

Japonya'da Faiz Artışı ve Ekonomik Gelişmeler

Asya pazarları, ABD piyasalarında gözlemlenen alım iştahının etkisiyle, Japonya hariç pozitif bir görünüm sergiliyor. Japonya Merkez Bankası (BoJ), politika faizini 17 yılın en yüksek seviyesine çıkararak %0,50 seviyesine yükseltti. Bu artışın ardından, bankadan yapılan açıklamada, ücretlerin arttığı ve temel enflasyonun %2'ye doğru kademeli olarak yükseldiği belirtildi.

Yen değer kaybı ve ithalat fiyatlarındaki artışa bağlı olarak, 2025 mali yılı itibarıyla enflasyonun %2,5 civarında olmasının muhtemel olduğu kaydedildi. BoJ, Ocak Görünüm Raporu'nda, belirtilen görünüm gerçekleşirse, politika faizinin artırılabileceğine ve parasal genişlemenin hızının ayarlanabileceğine dair mesaj verdi.

Japon Ekonomisi Üzerindeki Etkiler

BoJ Başkanı Kazuo Ueda, yaptığı basın toplantısında, Japon ekonomisinin zayıf hareketler gösterse de ılımlı bir toparlanma içinde olduğunu belirtti. Bugün açıklanan verilere göre, Aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi, yıllık bazda %3,9 oranında artış gösterirken, Ocak ayı imalat sanayi PMI'sı 51,1 seviyesinde gerçekleşti.

Asya Borsalarının Gün Sonu Raporu

Bu gelişmeler doğrultusunda Japonya'nın Nikkei 225 endeksi %0,1 değer kaybıyla 39.963 puana gerilerken, Güney Kore Kospi endeksi %0,9 artışla 2.537 puandan günü tamamladı. Hong Kong'daki Hang Seng endeksi %2'lik bir artışla 20.084 puan, Çin'deki Şanghay Composite endeksi %0,7 değer kazanarak 3.253 puana, Hindistan'daki Sensex endeksi ise %0,5 artışla 76.923 puan seviyesine ulaştı.