Asya Pay Piyasalarında Karışık Seyir Devam Ediyor

Asya Pay Piyasalarında Karışık Seyir

Dün artan resesyon endişeleriyle tarihî düşüş yaşayan Asya piyasalarında bugün belirsiz bir seyrin yaşandığı gözlemleniyor. Özellikle Japonya'daki satış baskısı, Japonya Merkez Bankası (BoJ)'nın potansiyel faiz artışları ve ABD'deki resesyon endişelerinin birleşerek ülke varlıklarına karşı risk algısını artırmasıyla derinleşmiş durumda.

Japon Yeni ve Yatırımlar Üzerindeki Etkiler

Analistler, Japon yeni borçlanmasının ve yüksek getirili varlıklara yapılan yatırımların BoJ'un faiz artışı ile birlikte Japon yeninin ani değer kazanımının, bölgedeki satış baskısını tetiklediğini belirtiyor. BoJ'un politikalarındaki sıkılaşmanın, yenin güçlenmesine ve ihracatçı Japon şirketlerin performansını olumsuz etkileyen bir ortam yaratmasına neden olduğu kaydedildi.

Piyasa Toplantıları ve Faiz Oranları

Bugün bu durumla ilgili olarak Japonya Maliye Bakanlığı, Finansal Hizmetler Ajansı ve BoJ yetkilileri, piyasalardaki durumu değerlendirmek amacıyla bir araya gelecek.

Bu arada Avustralya Merkez Bankası, politika faizini %4,35 seviyesinde sabit bırakma kararı aldı.

Döviz Kurları ve Endeks Değişiklikleri

Dün dolar karşısında 2 Ocak 2024'ten beri en yüksek seviyesine ulaşan yen, bugün yüzde 1,2 gibi bir kayıpla 145,9 seviyesine geri döndü. Japonya'daki Nikkei 225 endeksi, dünkü güçlü düşüşün ardından bugün %10,23'lük bir artışla 34.675 puana ulaştı ve 16 yılın en hızlı yükselişini kaydetti.

Güney Kore’de Kospi endeksi %3,30 kazançla günü 2.522 puandan tamamlarken, Hong Kong’da Hang Seng endeksi %0,2 azalışla 16.661 puanda, Çin'de Şanghay Bileşik endeksi %0,4 düşüşle 2.850 puanda, Hindistan’da ise Sensex endeksi %0,7 artsa da 79.300 puanda kaldı.