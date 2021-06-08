İstanbul 25°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
1447
ALTIN
521.264
DOLAR
8.5739
STERLİN
12.1558
EURO
10.4528
Deniz Seki nasıl zayıfladı? Deniz Seki bikinili fotoğrafı ile sosyal medyayı salladı!
Son Dakika
Deniz Seki nasıl zayıfladı? Deniz...
Denizli'de kızını silahla vuran baba tutuklandı
Denizli'de kızını silahla vuran baba...
FaceTime'dan yeni güncelleme! Android ve web desteği geliyor!
Son Dakika
FaceTime'dan yeni güncelleme! Android ve...
Kara mantar salgınından ölenlerin sayısı 370’e yükseldi
Kara mantar salgınından ölenlerin sayısı...

ATA Coin nedir? ATA Coin nasıl alınır?

Son zamanların gözde yatırım araçlarından olan ve çok sayıda vatandaşımızın yatırım yaptığı kripto para borsasında bugünlerde ATA Coin adlı para oldukça rağbet görmeye başladı. ATA Coin nasıl alınır? ATA Coin kaç dolar oldu? ATA Coin nereden ve nasıl alınır? İşte ayrıntılar.

08 Haziran 2021 Salı 15:27
ATA Coin nedir? ATA Coin nasıl alınır?
Takip Et:

Son günlerde yükselmesi ve dört dolara gelmesi ile beraber dikkatleri üzerine çeken kripto para birimi ATA Coin hakkında bilinmeyenleri sizler için derledik. ATA Coin nasıl ve ne şekilde alınır gelin hep birlikte göz atalım.

Bu sabahtan Binance de işlem görmeye başlayan ve aniden dört dolara yükselmesi ile beraber üzerine şimşekleri çekmiş durumda. Vatandaşlarımız da tarafından dikkat çekilen kripto para birimi ATA Coin tahtasının açılmasıyla birlikte ilk işlem gününde gözle görülür bir yükseliş gerçekleştirdi.


ATA Coin , Binance Launchpool'un 20. projesi olarak lanse edilerek merkezi olmayan bir hizmet akdi olarak tanıtıldı.Kullanıcılar 2 Haziran 2021 tarihinden itibaren 30 gün boyunca BNB, DOT ve BUSD stake edebilecek.

Binance ATA'yı yedi hazirandan itibaren inavasyon bölgesinde listeleyecek. ATA'nın toplam olarak 1 milyarlık arzı bulunuyor.DApp'ler için gizlilik odaklı bir ara yazılım hizmeti verecek olan Automata Network, anonim oylama veya Miner Extractable Value (MEV) Minimization gibi ek özellikler sayesinde aslında hem gizliliği hem de ağdakilerin özgürlüğünü üst düzeye çıkartmayı hedefliyor.

 


Son Güncelleme: 08.06.2021 15:27
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kripto ParaAta Coin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Borç yapılandırma düzenlemesi neleri kapsayacak? Bor yapılandırma Resmi Gazete'de yayınldı
Borç yapılandırma düzenlemesi neleri kapsayacak? Bor yapılandırma Resmi Gazete'de yayınldı
Fiat, Dacia, Toyota, Renault sıfır otomobillerde kampanyalar
Fiat, Dacia, Toyota, Renault sıfır otomobillerde kampanyalar
Bim marketlerine 3500 TL Maaş ile personel alımıyı yapılıyor!
Bim marketlerine 3500 TL Maaş ile personel alımıyı yapılıyor!
Türkiye ihracatta hız kesmiyor!
Türkiye ihracatta hız kesmiyor!
TÜİK, Mayıs ayına ait enflasyon oranlarını açıkladı!
TÜİK, Mayıs ayına ait enflasyon oranlarını açıkladı!
Tarımda uzman eller projesine 100 bin liralık hibe desteği!
Tarımda uzman eller projesine 100 bin liralık hibe desteği!

Popüler Haberler

Masterchef Türkiye yayına ne zaman başlıyor? Masterchef 2021 1. bölüm fragmanı yayınlandı
Sedat Peker'in hangi twitlerine erişim engeli geldi?
1 Bitcoin kaç dolar? 9 Haziran Ethereum ve Dogecoin ne kadar oldu?
Şehit Jandarma Astsubay Egemen Öztürk nereli, kaç yaşında, evli mi?
2021 Karneler ne zaman verilecek? Okulların kapanacağı ve yaz tatili tarihi belli oldu mu?
Samsung Galaxy A72 özellikleri ve satış fiyatı
Hafta içi BİM, A101, ŞOK, Migros ne zaman, saat kaçta kapanıyor?
Esra Erol'da Ayşe Baş kimdir?
2021 Pandemi destek başvurusu devam ediyor mu? 1100 TL pandemi yardım başvuru işlemi ve e-devlet sorgulama işlemleri
Maraşlı dizisi final mi yapacak? Maraşlı final bölümü ne zaman?
Survivor 8 Haziran 2021 Exxen.com SMS sıralaması! Aleyna Ayşe mi Steven mı elendi? Survivor 2021 SMS sonuçları 8 Haziran Salı
En uzun paragraf soruları çözme teknikleri
Öğretmen e-Nabız aşı randevusu nasıl alınır?
Seren Serengil'in sevgilisi kimdir? Mustafa Rahman Tohma kimdir, mesleği ne, kaç yaşında?
Araç Değer Kaybı Başvurusu nasıl yapılır? Araç Değer Kaybı hesaplama
Nescafe Gold 17. dönem çekiliş sonuçları hediye kazanan asil ve yedek talihliler
Akrep dizisi final mi yapıyor? Star Tv Akrep dizisinden final kararı
Show TV Üç Kuruş dizisi ne zaman başlayacak? Üç Kuruş dizisi oyuncu kadrosunda kimler var, konusu ne?
Masumlar Apartmanı İnci'nin ölüm sahnesi sezon finali
GTA E3 başladı mı? GTA E3 ne zaman hangi tarihte yapılacak?
Kurban Bayramı’nda kısıtlama olacak mı, sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.