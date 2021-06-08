ATA Coin nedir? ATA Coin nasıl alınır?

Son günlerde yükselmesi ve dört dolara gelmesi ile beraber dikkatleri üzerine çeken kripto para birimi ATA Coin hakkında bilinmeyenleri sizler için derledik. ATA Coin nasıl ve ne şekilde alınır gelin hep birlikte göz atalım.

Bu sabahtan Binance de işlem görmeye başlayan ve aniden dört dolara yükselmesi ile beraber üzerine şimşekleri çekmiş durumda. Vatandaşlarımız da tarafından dikkat çekilen kripto para birimi ATA Coin tahtasının açılmasıyla birlikte ilk işlem gününde gözle görülür bir yükseliş gerçekleştirdi.

ATA Coin , Binance Launchpool'un 20. projesi olarak lanse edilerek merkezi olmayan bir hizmet akdi olarak tanıtıldı.Kullanıcılar 2 Haziran 2021 tarihinden itibaren 30 gün boyunca BNB, DOT ve BUSD stake edebilecek.

Binance ATA'yı yedi hazirandan itibaren inavasyon bölgesinde listeleyecek. ATA'nın toplam olarak 1 milyarlık arzı bulunuyor.DApp'ler için gizlilik odaklı bir ara yazılım hizmeti verecek olan Automata Network, anonim oylama veya Miner Extractable Value (MEV) Minimization gibi ek özellikler sayesinde aslında hem gizliliği hem de ağdakilerin özgürlüğünü üst düzeye çıkartmayı hedefliyor.