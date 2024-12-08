Atatürk Orman Çiftliği Park Alanı 10 Yıl Süreyle Kiraya Verilecek

Atatürk Orman Çiftliği Park Alanı Kiralanacak

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü (AOÇ), mal sahipliğindeki park alanını, halkın dinlenme, yiyecek ve eğlence ihtiyaçlarını karşılamak üzere 10 yıllığına kiraya verecek.

AOÇ'nin Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, birinci derece doğal ve tarihi sit alanı içinde bulunan ve imar planında "park alanı" olarak belirlenen 3 bin 355 metrekare taşınmaz, halka açık dinlenme ve eğlence ihtiyacını karşılamak amacıyla ihaleye açılacaktır.

Kiralanacak alan, peyzaj düzenlemeleriyle birlikte yiyecek servisinin de yapılabileceği bir mekan olarak tasarlanmıştır. Açık artırma usulü ile düzenlenecek ihalede, tahmini bedel aylık KDV hariç 139 bin 191 lira, geçici teminat tutarı ise 501 bin 89 lira olarak belirlenmiştir.

İhalede oluşacak kira bedelinin 10 yıllık toplamının yüzde 6'sı kesin teminat olarak alınacaktır. İhale, 19 Aralık saat 14.00'te AOÇ Müdürlüğü Sosyal Tesis Binası'nda gerçekleştirilecektir.