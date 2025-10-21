Atatürk Üniversitesi'nden 3 bin 697 öğrenci İŞKUR Gençlik Programı'ndan yararlanacak

Atatürk Üniversitesinden 3 bin 697 öğrenci, İŞKUR Gençlik Programı ile uygulamalı deneyim ve gelir elde edecek. Başvurular 24 Ekim 23.59'a kadar genclik.iskur.gov.tr'de.

Yayın Tarihi: 21.10.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 14:39
Atatürk Üniversitesi'nden 3 bin 697 öğrenci İŞKUR Gençlik Programı'ndan yararlanacak

Atatürk Üniversitesi'nden 3 bin 697 öğrenci İŞKUR Gençlik Programı'na katılacak

Başvurular genclik.iskur.gov.tr üzerinden 24 Ekim 23.59'a kadar sürüyor

Atatürk Üniversitesi öğrencileri, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından üniversiteli gençleri iş hayatına hazırlamak amacıyla yürütülen İŞKUR Gençlik Programından faydalanacak.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, İŞKUR tarafından devlet üniversiteleri işbirliğiyle yürütülen program için Atatürk Üniversitesi öğrencileri için 3 bin 797 kontenjan ayrıldı. Program, öğrencilere çalışma disiplini, mesleki beceri ve deneyim kazandırarak istihdam edilebilirliklerini artırmayı hedefliyor.

Program, öğrencilerin hem uygulamalı çalışma pratiği kazanmasına hem de gelir elde etmesine imkan tanırken, gençlerin üretken, bilinçli ve sorumluluk sahibi bireyler olarak topluma kazandırılmasını amaçlıyor.

Başvurular dün https://genclik.iskur.gov.tr adresi üzerinden başladı ve 24 Ekim 23.59'da sona erecek. Kontenjan sayısından fazla başvuru olması halinde adaylar, noter huzurunda kurayla belirlenecek.

Programa katılmak isteyen öğrenciler, İŞKUR sistemine bireysel üye girişi yaparak başvurularını tamamlayabilecek. Adaylar, İŞKUR'un "Aktif İşgücü Programları" sayfasından program detaylarını, katılım şartlarını, eğitim süreçlerini ve ödeme bilgilerini öğrenebilecek.

Başvuru sürecinde destek almak isteyen öğrenciler ALO 170 Hattı üzerinden bilgi edinebilecek. Programa katılacak öğrencilerin, başvuru tarihinden itibaren son bir aydır işsiz olmaları ve herhangi bir sigorta girişlerinin bulunmaması gerekiyor. Ayrıca aynı hanede yaşayan bireylerin toplam gelirinin net asgari ücretin üç katını (66.314,01 TL) aşmaması şartı aranıyor.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, İŞKUR Gençlik Programı'nın üniversite öğrencileri için önemli bir fırsat olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Üniversitemiz öğrencileri için ayrılan 3 bin 697 kişilik kontenjan, gençlerimizin eğitim sürecini sadece teorik değil, aynı zamanda uygulamalı olarak da güçlendirecek. Bu program sayesinde öğrencilerimiz, kampüs yaşamının farklı alanlarında aktif görev alarak hem üretim süreçlerinin bir parçası olacak hem de iş hayatına dair disiplin ve deneyim kazanacak. Atatürk Üniversitesi olarak, öğrencilerimizin gelişimini destekleyen her türlü projede yer almaktan memnuniyet duyuyoruz."

Hacımüftüoğlu, işbirliği için İŞKUR'a teşekkür ederek öğrencileri bu imkandan yararlanmaya davet etti.

Atatürk Üniversitesinden 3 bin 697 öğrenci, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından üniversiteli...

Atatürk Üniversitesinden 3 bin 697 öğrenci, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından üniversiteli gençleri iş hayatına hazırlamak için hayata geçirilen "İŞKUR Gençlik Programı"ndan faydalanacak.

Atatürk Üniversitesinden 3 bin 697 öğrenci, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından üniversiteli...

İLGİLİ HABERLER

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi

21 Ekim 2025 Günlük Burç Yorumları: Terazi Yeniayı Tüm Dengeleri Değiştirecek

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Resmi Gazete'de — Branş Dağılımı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Orman İnovasyon Haftası'nda Yangın Yönetimi: Muğla ve Antalya'da 10 Riskli Köy
2
Aydın'da Sezonun İlk Kestaneleri Kilogramı 550 Liradan Alındı
3
ITF 2025: İstanbul Turizm Fuarı 296 Firma ve 50 Ülkeyle Buluştu
4
Ziraat Bankası 2024'ü 100,6 Milyar TL Karla Tamamladı
5
Ticaret Bakanlığı 11 İlde Un Fabrikalarına Fahiş Fiyat Denetimi Gerçekleştirdi
6
Bakan Kacır: Gıda İmalatında 708 Milyar Lira Yatırım ve 252 Bin İstihdam Sağladık
7
Cep Telefonu Ana Kartı İthalatında Yeni Gözetim Düzenlemesi

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde

Kadınlar Askere Mi Gidecek? TBMM'ye Sunulan Zorunlu Askerlik Teklifi

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Resmi Gazete'de — Branş Dağılımı

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 2025: e-Devlet, Tarih ve Şartlar

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi

Doğalgazda Kademe Dönemi Resmen Başlıyor: İllere Göre Yeni Fatura Sınırları

SGK Prim Tavanı Asgari Ücretin 9 Katına Yükseliyor — Meclis’e Yeni Teklif

21 Ekim 2025 Günlük Burç Yorumları: Terazi Yeniayı Tüm Dengeleri Değiştirecek

2025 KYK Ek Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? GSB'den Bekleyiş Sürüyor