Atatürk Üniversitesi'nden 3 bin 697 öğrenci İŞKUR Gençlik Programı'ndan yararlanacak

Atatürk Üniversitesi'nden 3 bin 697 öğrenci İŞKUR Gençlik Programı'na katılacak

Başvurular genclik.iskur.gov.tr üzerinden 24 Ekim 23.59'a kadar sürüyor

Atatürk Üniversitesi öğrencileri, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından üniversiteli gençleri iş hayatına hazırlamak amacıyla yürütülen İŞKUR Gençlik Programından faydalanacak.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, İŞKUR tarafından devlet üniversiteleri işbirliğiyle yürütülen program için Atatürk Üniversitesi öğrencileri için 3 bin 797 kontenjan ayrıldı. Program, öğrencilere çalışma disiplini, mesleki beceri ve deneyim kazandırarak istihdam edilebilirliklerini artırmayı hedefliyor.

Program, öğrencilerin hem uygulamalı çalışma pratiği kazanmasına hem de gelir elde etmesine imkan tanırken, gençlerin üretken, bilinçli ve sorumluluk sahibi bireyler olarak topluma kazandırılmasını amaçlıyor.

Başvurular dün https://genclik.iskur.gov.tr adresi üzerinden başladı ve 24 Ekim 23.59'da sona erecek. Kontenjan sayısından fazla başvuru olması halinde adaylar, noter huzurunda kurayla belirlenecek.

Programa katılmak isteyen öğrenciler, İŞKUR sistemine bireysel üye girişi yaparak başvurularını tamamlayabilecek. Adaylar, İŞKUR'un "Aktif İşgücü Programları" sayfasından program detaylarını, katılım şartlarını, eğitim süreçlerini ve ödeme bilgilerini öğrenebilecek.

Başvuru sürecinde destek almak isteyen öğrenciler ALO 170 Hattı üzerinden bilgi edinebilecek. Programa katılacak öğrencilerin, başvuru tarihinden itibaren son bir aydır işsiz olmaları ve herhangi bir sigorta girişlerinin bulunmaması gerekiyor. Ayrıca aynı hanede yaşayan bireylerin toplam gelirinin net asgari ücretin üç katını (66.314,01 TL) aşmaması şartı aranıyor.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, İŞKUR Gençlik Programı'nın üniversite öğrencileri için önemli bir fırsat olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Üniversitemiz öğrencileri için ayrılan 3 bin 697 kişilik kontenjan, gençlerimizin eğitim sürecini sadece teorik değil, aynı zamanda uygulamalı olarak da güçlendirecek. Bu program sayesinde öğrencilerimiz, kampüs yaşamının farklı alanlarında aktif görev alarak hem üretim süreçlerinin bir parçası olacak hem de iş hayatına dair disiplin ve deneyim kazanacak. Atatürk Üniversitesi olarak, öğrencilerimizin gelişimini destekleyen her türlü projede yer almaktan memnuniyet duyuyoruz."

Hacımüftüoğlu, işbirliği için İŞKUR'a teşekkür ederek öğrencileri bu imkandan yararlanmaya davet etti.

Atatürk Üniversitesinden 3 bin 697 öğrenci, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından üniversiteli gençleri iş hayatına hazırlamak için hayata geçirilen "İŞKUR Gençlik Programı"ndan faydalanacak.