ATM'den emekli maaşı çekenlere piyango vurdu! Tek imzaya 18.000 TL ek ödeme geliyor

EMEKLİ MAAŞ ALAN EMEKLİLER … 18 BİN TL ALABİLİRSİNİZ!

Emekli maaşı alan emeklileri ilgilendiren bir açıklama geldi. Bu habere göre emeklilerin hesaplarına tam tamına 18 bin TL para yatacak. Peki bu nasıl olacak ? İşte detaylar…





ING Bank emekliler için bir kampanya hazırladı. Bu kampanyaya göre de emekli maaşını ING’ye taşıyan emekliler 15 bin TL nakit promosyon alacaklar…..İNG bank yakın bir zamanda emekli promosyonlarını güncelleme kararı aldı. Bu karar kapsamında da emekli promosyonu nakit 15bin liraya yükseldi. İNG bank ta emekliler emekli maaşlarına göre promosyon ödemesi alıyorlar. Buna göre de maaşı 20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit promosyon ödemesi verilecek. Aynı zamanda da emeklilere 3 bin TL de otomatik fatura talimatı verdiklerinde ödeme yapılacak.

KATILIM ŞARTI VAR MI ?

Banka tarafından yapılan düzenleme kapsamında 1 aylık toplam gelir/aylık tutarı; 10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL, 10.000 TL – 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL, 15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL, 20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit promosyon verilecek. Bu durum emeklinin 3 yıl süre ile taahhüt vermesiyle gerçekleşecek. Bunun dışında ise kampanyadan yararlanabilmek için başka bir koşul bulunmuyor. İNG bank’ın bu kampanyası haziran ayına özel olarak hazırlanmış durumda. Emekliler bu kampanyaya katılım sağlamak için Cebimdeki Danışman, ING Telefon Bankacılığı ve ING Şubeleri ne başvuru yaparak katılabilir.