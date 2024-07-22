ATM'lerde yepyeni dönemin kapısı açıldı! Para çeken yatıran herkes etkilenecek

Türkiye finans sektöründe devrim niteliğinde bir değişim yaşanıyor. Ülkenin önde gelen yedi bankası, ATM hizmetlerinde köklü bir yenilik başlatmak için bir araya geldi. Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank ve diğer büyük bankalar, müşterilere daha hızlı ve erişilebilir bankacılık deneyimi sunmak amacıyla ortak bir "TAM" (Tek Ağaçlı Makine) platformu oluşturdu.

Yeni dönemin habercisi olan TAM platformu, bankacılık işlemlerini baştan aşağı yeniliyor. Artık, farklı bankaların ATM’lerinde ayrı ayrı işlem yapma zorunluluğu ortadan kalkacak. Müşteriler, tek bir platform üzerinden para çekme, para yatırma, bakiye sorgulama gibi temel işlemlerin yanı sıra, çeşitli ek bankacılık hizmetlerine de kolaylıkla erişebilecekler. Bu yenilik, kullanıcıların ATM deneyimini daha pratik ve verimli hale getirecek.

Genişleyen ATM ağı, mevcutta 81 ildeki 5.600 ATM ile hizmet verirken, kısa süre içinde toplamda 19 bin ATM’ye ulaşmayı hedefliyor. Bu genişleme, bankacılık hizmetlerinin erişimini büyük ölçüde artırırken, ATM kullanımında kalite standartlarını da yükseltecek. Böylece, kullanıcılar daha fazla noktada hizmet alabilecek ve işlemlerini daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecekler.





TAM platformunun ekonomiye de büyük katkı sağlaması bekleniyor. Yaklaşık 500 milyon dolarlık bir ekonomik fayda öngörülürken, geleneksel şube bankacılığının işlem payının azalmasıyla birlikte operasyonel süreçlerin daha etkin bir şekilde yönetilmesi sağlanacak. Bu gelişme, bankacılık sektöründeki dijital dönüşümün bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Yeni dönem, bankacılık hizmetlerinin daha hızlı, erişilebilir ve kullanıcı dostu bir hale gelmesini hedefliyor. Türkiye’nin önde gelen bankalarının bu ortak girişimi, müşteri memnuniyetini artırmanın yanı sıra, ekonomiye de önemli bir katkı sunacak.