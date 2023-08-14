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ATM'den banka kartınızla kontrol edin! 3 gün sonra Bakanlık'tan sürpriz ödeme var

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ATM'den banka kartınızla kontrol edin! 3 gün sonra Bakanlık'tan sürpriz ödeme var
Milyonlarca vatandaşa bakanlıktan müjdeli haber geldi. ATM'ler üzerinden kartlarınızı kontrol edin. Vatandaşlar hesaplarında 3 gün sonra yüklü miktarda ödeme ile karşılaşabilir.

Türkiye Aile Destek Programı Ağustos ayı ödemelerinin ne zaman yatırılacağı araştırılırken konu hakkında açıklama gecikmedi. Bakan Mahinur Göktaş yaptığı açıklamalarda 3 gün sonra hesapları kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.

aile destek programı ödemeleri

Türkiye Aile Destek Programı'nın uzatılmış müjdesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz ay verdiği ödeme planı üzerinden Ağustos ayını 15'inde hesaplara aktarılacağı bilgisi verildi. 3.7 milyon karadeşimiz istifa ediyor ve ailelere 35 milyar liralık destek ödemesi yapılacağını belirten Göktaş, destek programlarının bu senede devam edeceğinin haberini verdi. 

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