ATM'den IBAN'ınıza bakın! Adınıza 40.000 TL para yatırılmış olabilir

Başlıca haberlere göre, 10 Ağustos 2023 tarihinde Funda Atay tarafından yayınlanan bir makaleye göre, sizin adınıza 40.000 TL, 100.000 TL ve 300.000 TL tutarlarında ödemeler yapıldığı iddia ediliyor.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, genellikle KOSGEB olarak bilinir ve girişimcilere ile işletmelere finansal ve teknik yardım sağlayan bir kuruluştur. Bu destek, işletmelerin kurulmasını, büyümesini ve rekabet güçlerini artırmalarını kolaylaştırmayı amaçlar.

KOSGEB DESTEK PROGRAMI DETAYLARI





Türkiye'de iş kurma hayali kuran girişimciler için KOSGEB'in sunduğu Geleneksel Girişimci Destek Programı ve İleri Girişimci Destek Programı, büyük fırsatlar sunuyor. Girişimciler, kendi işlerini kurma hedeflerine bir adım daha yaklaşıyor.

KOSGEB'in Geleneksel Girişimci Destek Programı, iş kurmayı amaçlayan girişimcilere destek elini uzatıyor. Program kapsamında, kuruluş aşamasında bulunan girişimcilere performansa dayalı sertifikasyon gereksinimleri ve kapsamlı mentörlük desteği sunuluyor.

İleri Girişimci Destek Programı ise teknoloji ve inovasyon alanında faaliyet gösteren işletmeleri hedef alıyor. Bu program altında işletmelere, kuruluş aşamasında sağlam bir destek sistemi sunuluyor. Makine, teçhizat, yazılım desteği, danışmanlık yardımları ve performans teşvikleri işletmelerin büyüme yolculuğunu aydınlatıyor.

KOSGEB hibe desteklerinden faydalanabilmek için bazı şartları yerine getirmek gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az 18 yaşında olmak ve ortaöğretim düzeyinde eğitim almak bu şartlardan sadece birkaçı. Ayrıca, iş kurma amacıyla hazırlanan bir iş planı da destek başvurusunun önemli bir parçası.

KOSGEB hibe desteği, işletmelerin kuruluş aşamasını desteklerken aynı zamanda büyümelerine ve rekabet güçlerini artırmalarına yardımcı oluyor. Girişimciler ve işletmeler için sunduğu bu önemli fırsatlar ile KOSGEB, iş dünyasına yeni bir soluk getiriyor.

Detaylı bilgi için, KOSGEB'in resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

