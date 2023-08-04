ATM'den kontrol etmeyen çok şey kaybeder! Emeklilerin maaş hesaplarında sürpriz var

Günümüzde milyonlarca emekli ve memur için sevindirici haberler geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, SSK, BAĞ-KUR, memur emeklileri ve EYT emeklileri için emekli maaş farkı ve seyyanen zam ödemeleri gerçekleşecek. Uzun süren bekleyiş sona erdi ve ödemeler, 24-28 Temmuz tarihleri arasında emekli ve memur hesaplarına aktarılacak.



8.077 TL SEYYANEN ZAM ÖDEMESİ YAPILACAK





Emekli vatandaşlar için yapılan %25 oranındaki zam kararı, TBMM genel kurulunda onaylandı ve emeklilerin yüzünü güldürdü. Memurlara da %15,77 oranında zam yapılacak ve ayrıca 8.077 TL seyyanen zam ödemesi yapılacak. Bu güncelleme ile birlikte emekli ve memur maaşlarına gelen artışlar, mali denge açısından oldukça önemli.

Ayrıca, bankalar emekli maaş zammı sonrasında emeklilere özel promosyon kampanyaları başlattı. Daha önce verilen promosyon ödemelerine ek olarak, bankalar emeklilere ek promosyonlar sunmaya başladı. Emekliler, tercih ettikleri bankayla iletişime geçerek ek ödemelerini talep edebilecekler. Bu kampanyalar sayesinde emekliler, maaşlarının yanı sıra ek avantajlarla da desteklenmiş olacaklar.

Bu gelişmeler, tüm emekli ve memurlar için mali açıdan rahatlama sağlayacak. Emekli vatandaşlar, bankalardan gelen promosyon fırsatları sayesinde ek avantajlar elde edebilecekler. Toplumumuzdaki emeklilerin daha iyi şartlarda yaşam sürmeleri için yapılan bu düzenlemeler, emekli ve memur kesiminin refahını artıracak ve onların yaşam kalitesini yükseltecektir.