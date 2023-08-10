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ATM'lerde yeni dönem: Henüz kimse değişikliği fark etmedi

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ATM'lerde yeni dönem: Henüz kimse değişikliği fark etmedi
ATM'ler ile ilgili olarak yeni bilgi paylaşıldı... İşte O detay...

ATM'DEN PARA ÇEKENLER DİKKAT!

ATM’ler milyonlarca vatandaş tarafından kullanılıyor. Ama ATM’de yapılan bir değişikliği henüz kimse fark etmedi. İşte detayları….

Milyonlarca insanı ilgilendiren değişiklik ile ilgili olarak Ziraat Bankası eski genel müdür yardımcısı Şenol Babuşçu Twitter hesabından aydınlatıcı bir paylaşımda bulundu.

atm

Günlük hayatta belki de ATM’ye defalarca gideriz ama çoğumuz henüz bu değişikliği fark etmedi bile.

ÖNEMLİ DETAY!

ATM’lerden para yatırma, para çekme, havale , EFT ve daha bir çok işlem yapılabiliyor. Para basımı çoğaldı ve bir çok ATM yeni basım paraları vermeye başladı bile.

Ziraat Bankası eski genel müdür yardımcısı Şenol Babuşçu, önemli bu bilgi ile ilgili olarak, ‘Banka ATM kasalarında para konmak üzere 5 bölüm bulunmaktadır. Her bölüme bir çeşit banknot konulmaktadır. 10,20,50,100,200 TL banknotlar her bölüme ayrı ayrı yerleştiriliyor. Son zamanlarda bazı bankalar 10 TL banknotların yerine de 200 TL banknotlar koymakta. Çünkü başka türlü para yetiştirememekte’ diye konuştu..

Ekonomi
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