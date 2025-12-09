ATO Başkanı Baran: Enflasyon, E-haciz Düzenlemesi ve 'Nefes Kredisi' Kritik

ATO Başkanı Gürsel Baran'dan ekonomi gündemine güçlü uyarılar

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Müşterek Konsey Toplantısı'nda yaptığı konuşmada ekonomik dengelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Baran, dünyada jeopolitik dengelerin hızla değiştiğini, tedarik zincirlerinin yeniden yapılandığını ve dijitalleşme ile yeşil dönüşümün üretim süreçlerini baştan şekillendirdiğini vurguladı.

E-haciz uygulamasında yaşanan mağduriyetler

Baran, vadesi gelmiş ya da takipte olan devlet borçları nedeniyle mükelleflerin banka hesaplarına uygulanan hacizlerin ödeme yapıldıktan sonra derhal kaldırılmaması sonucu ortaya çıkan mağduriyetlere dikkat çekti. "Bir banka hesabına konacak haciz, borcu karşılarken; mükellefin tüm banka hesaplarına haciz konması, mükellefe ödeme emri tebliğ edilmeden haciz işlemine başlanması, borç ödendiği halde e-haciz kaldırma yapılmaması nedeniyle mükellefler mağdur olabiliyor," dedi.

Bu durumun işletmelerin nakit akışını olumsuz etkilediğini ve finansmana erişimde zorluk yarattığını belirten Baran, "E-hacizin bir gün süreyle gerçekleştirilmesi" ve borç tahsilinden sonra hesapların hızlıca aktif hale getirilmesinin reel sektörün işlerinin devamlılığı açısından önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca e-hacizde bir alt sınırın bulunmaması nedeniyle her alacak için tutara bakılmaksızın e-haciz işlemi yapılabildiğini belirterek, alt sınır belirlenmesinin yerinde olacağını söyledi.

Enflasyon mücadelesi ve finansman ihtiyacı

Enerji, lojistik, hammadde ve işçilik maliyetlerindeki artışların işletmeler üzerinde baskı oluşturduğunu kaydeden Baran, "Enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi ve kısa sürede sonuç alınması özel sektör açısından en önemli güven unsuru durumunda." ifadelerini kullandı. KOBİ'ler başta olmak üzere üretimin, ticaretin ve ihracatın devamlılığı için uygun maliyetli ve erişilebilir finansmanın önemine dikkat çekti.

Baran, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin bu yıl ikinci kez sağladığı 'Nefes Kredisi''nin çok kıymetli olduğunu, ancak reel sektörün daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Burada ortaya konan yaklaşımın, hükümetimizin öncülüğünde bankaların gayretiyle devam etmesi gerektiği kanaatindeyiz" dedi.

