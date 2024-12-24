ATO Başkanı Baran: Suriye'deki Yeni Dönem Türkiye için Fırsatlar Sunuyor

ATO Başkanı Baran, Suriye'deki Fırsatları Değerlendirdi

Antalya'da düzenlenen ATO 29. Dönem Meclis Üyeleri Ekonomik İstişare Toplantısı'nda gazetecilere açıklamalarda bulunan Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Suriye'deki yeni sürecin lojistik ve ticaret açısından Türkiye için önemli fırsatlar barındırdığını ifade etti.

Baran, Suriye'deki iç savaşın Türkiye'ye ekonomik, siyasal ve sosyal açıdan birçok zorluk getirdiğini belirtirken, ATO olarak Suriyeli kadınların sosyal hayatla uyum sağlamalarına ve ekonomide yer almalarına yardımcı olmak için projeler geliştirdiklerini söyledi.

Suriye'nin Yeniden İnşası ve Türkiye'nin Rolü

Baas rejiminin devrilmesiyle Suriye'de yeni bir dönem başladığını vurgulayan Baran, bu dönemin Suriye'nin yeniden inşa sürecinin kapılarını açacağını açıkladı. Birleşmiş Milletler raporuna göre, Suriye’nin inşaat maliyetinin 400 milyar doları bulabileceğine dikkat çeken Baran, Türkiye'nin bu süreçte etkili bir rol oynaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Baran, "Türkiye, Suriye’nin yeniden yapılanma sürecinde rol üstlenebilecek potansiyele sahip. Komşu ülke olması nedeniyle lojistik avantajlar da sunuyor," diyerek Türkiye'nin bu fırsatlardan nasıl yararlanabileceğini dile getirdi.

Türkiye'nin Avantajları ve Gelecek Beklentileri

Baran, Suriye ile ticaret kapılarının açılması ve hava taşımacılığına yeni rotaların eklenmesinin, Türkiye’nin Orta Doğu, Afrika ve Körfez ülkelerine erişimini genişleteceğini belirtti. Ayrıca, yol, köprü gibi altyapı projelerinin gündeme geleceğini kaydetti.

Türk müteahhitlerinin bugüne dek 137 ülkede 522 milyar dolarlık projeye imza attığını hatırlatan Baran, bu tecrübenin Suriye’nin ihtiyaçlarını karşılamasında önemli bir avantaj sağlayacağına inandığını ifade etti.

Türkiye'nin Suriye'nin yeniden inşasından 10 yıllık süreçte önemli bir pay alabileceğini belirten Baran, "Suriye’nin mobilya ve beyaz eşya ihracatı için önemli bir pazar olacağı bekleniyor," dedi.

Baran, bunun yanı sıra Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasının Türkiye için kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "İstikrar sağlandığında, Suriye fırsatlar ülkesi olacak ve bu fırsatlara en kolay ulaşacak ülke de biz olacağız," ifadelerini kullandı. Baran, Suriyelilerin yalnızca istikrarlı bir ülkeye dönmek isteyeceğini belirterek, tarım, hayvancılık ve diğer sektörlerin etkilenebileceğine dikkat çekti.