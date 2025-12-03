ATO Başkanı Baran: Türkiye-Belarus Ticaretini Güçlendirecek İyi Niyet Protokolü

Ankara-Minsk İş Forumu'nda İyi Niyet Protokolü İmzalandı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Belarus Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Anatoly Glaz ve Belarus Ticaret ve Sanayi Odası yetkililerinin katılımıyla düzenlenen forumda önemli açıklamalarda bulundu.

ATO ile Belarus Ticaret ve Sanayi Odası Minsk Şubesi’nin Ankara ile Minsk arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmek amacıyla düzenlediği 'Ankara-Minsk İş Forumu', ATO Duatepe Salonu'nda gerçekleştirildi. Forum kapsamında iki kuruluş arasında ticari ve ekonomik iş birliklerini hedefleyen İyi Niyet Protokolü imzalandı.

Protokolü Gürsel Baran ve Irina Ivanova imzaladı

Protokole ATO adına Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Belarus Ticaret ve Sanayi Odası Minsk Şubesi adına ise Genel Müdür Yardımcısı Irina Ivanova imza koydu.

Baran: 'Güçlü iş birlikleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz'

Baran, programda yaptığı konuşmada Türkiye ile Belarus arasındaki ticaret hacminin 2024 yılı sonu itibarıyla 1,85 milyar dolar seviyesine ulaştığını hatırlatarak, ticaret rakamlarının iki ülkenin karşılıklı diyalog ve potansiyelini yansıtmaktan uzak olduğunu belirtti. Baran, 'Karşılıklı olarak iş dünyasının birlikte atacağı adımlarla bu potansiyelin hızla gelişeceğine ve ticaretin çok daha yüksek seviyelere ulaşacağına inanıyoruz' ifadelerini kullandı.

Baran, imzalanan protokolün 'iş heyetlerinin karşılıklı ziyaretlerinden fuarlara, B2B görüşmelerden ortak üretim ve yatırım fırsatlarına kadar geniş bir yelpazede iş birliğini kapsadığını' vurguladı ve 'Bu iş birliğinin, iki ülke iş insanları arasında yeni ticaret köprüleri kuracağına, dostluğumuzu ekonomik başarılarla pekiştireceğine ve Türkiye-Belarus ticaret hacmini çok daha yüksek seviyelere taşıyacağına inanıyoruz' dedi.

Sektörel ve lojistik avantajlar yatırım imkânını güçlendiriyor

Baran, iki ülke arasında önemli yatırım imkânları bulunduğunu belirterek, Türk şirketlerinin Belarus’ta serbest bölgelerde ve ortak üretim modellerinde önemli fırsatlara sahip olduğunu; Belaruslu iş insanlarının ise Türkiye’deki organize sanayi bölgelerinde yenilenebilir enerji, gıda ve tarım teknolojileri alanlarında yatırım imkanları bulunduğunu söyledi.

İki ülke arasında özellikle makine, savunma, medikal cihazlar ve otomotiv yan sanayiinde ortak üretim yapıları kurulabileceğini kaydeden Baran, Türkiye’nin orta koridor avantajı ile Belarus’un Avrasya Ekonomik Birliği bağlantılarının yeni fırsatlar ortaya koyabileceğini belirtti. Ayrıca Baran, Ankara'nın savunma sanayii, sağlık teknolojileri, bilişim ve yüksek katma değerli üretimde merkezi bir konumda olduğunu vurguladı.

Forum, iki ülke iş dünyası temsilcilerinin gerçekleştirdiği B2B ikili görüşmeler ile devam etti.

