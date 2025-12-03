ATO Başkanı Baran: Türkiye-Belarus Ticaretini Güçlendirecek İyi Niyet Protokolü

ATO ile Belarus Ticaret ve Sanayi Odası arasında imzalanan İyi Niyet Protokolü, Türkiye-Belarus ticaret ve yatırım ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 12:36
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 12:36
ATO Başkanı Baran: Türkiye-Belarus Ticaretini Güçlendirecek İyi Niyet Protokolü

Ankara-Minsk İş Forumu'nda İyi Niyet Protokolü İmzalandı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Belarus Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Anatoly Glaz ve Belarus Ticaret ve Sanayi Odası yetkililerinin katılımıyla düzenlenen forumda önemli açıklamalarda bulundu.

ATO ile Belarus Ticaret ve Sanayi Odası Minsk Şubesi’nin Ankara ile Minsk arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmek amacıyla düzenlediği 'Ankara-Minsk İş Forumu', ATO Duatepe Salonu'nda gerçekleştirildi. Forum kapsamında iki kuruluş arasında ticari ve ekonomik iş birliklerini hedefleyen İyi Niyet Protokolü imzalandı.

Protokolü Gürsel Baran ve Irina Ivanova imzaladı

Protokole ATO adına Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Belarus Ticaret ve Sanayi Odası Minsk Şubesi adına ise Genel Müdür Yardımcısı Irina Ivanova imza koydu.

Baran: 'Güçlü iş birlikleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz'

Baran, programda yaptığı konuşmada Türkiye ile Belarus arasındaki ticaret hacminin 2024 yılı sonu itibarıyla 1,85 milyar dolar seviyesine ulaştığını hatırlatarak, ticaret rakamlarının iki ülkenin karşılıklı diyalog ve potansiyelini yansıtmaktan uzak olduğunu belirtti. Baran, 'Karşılıklı olarak iş dünyasının birlikte atacağı adımlarla bu potansiyelin hızla gelişeceğine ve ticaretin çok daha yüksek seviyelere ulaşacağına inanıyoruz' ifadelerini kullandı.

Baran, imzalanan protokolün 'iş heyetlerinin karşılıklı ziyaretlerinden fuarlara, B2B görüşmelerden ortak üretim ve yatırım fırsatlarına kadar geniş bir yelpazede iş birliğini kapsadığını' vurguladı ve 'Bu iş birliğinin, iki ülke iş insanları arasında yeni ticaret köprüleri kuracağına, dostluğumuzu ekonomik başarılarla pekiştireceğine ve Türkiye-Belarus ticaret hacmini çok daha yüksek seviyelere taşıyacağına inanıyoruz' dedi.

Sektörel ve lojistik avantajlar yatırım imkânını güçlendiriyor

Baran, iki ülke arasında önemli yatırım imkânları bulunduğunu belirterek, Türk şirketlerinin Belarus’ta serbest bölgelerde ve ortak üretim modellerinde önemli fırsatlara sahip olduğunu; Belaruslu iş insanlarının ise Türkiye’deki organize sanayi bölgelerinde yenilenebilir enerji, gıda ve tarım teknolojileri alanlarında yatırım imkanları bulunduğunu söyledi.

İki ülke arasında özellikle makine, savunma, medikal cihazlar ve otomotiv yan sanayiinde ortak üretim yapıları kurulabileceğini kaydeden Baran, Türkiye’nin orta koridor avantajı ile Belarus’un Avrasya Ekonomik Birliği bağlantılarının yeni fırsatlar ortaya koyabileceğini belirtti. Ayrıca Baran, Ankara'nın savunma sanayii, sağlık teknolojileri, bilişim ve yüksek katma değerli üretimde merkezi bir konumda olduğunu vurguladı.

Forum, iki ülke iş dünyası temsilcilerinin gerçekleştirdiği B2B ikili görüşmeler ile devam etti.

ANKARA TİCARET ODASI (ATO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÜRSEL BARAN, TÜRKİYE İLE BELARUS ARASINDAKİ...

ANKARA TİCARET ODASI (ATO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÜRSEL BARAN, TÜRKİYE İLE BELARUS ARASINDAKİ TİCARET HACMİNİN 2024 YILI SONU İTİBARIYLA 1,85 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNE ULAŞTIĞINI HATIRLATARAK, "BU RAKAM, İKİ ÜLKENİN KARŞILIKLI DİYALOG VE POTANSİYELİNİ YANSITMAKTAN UZAK. SANAYİ BİRİKİMİ VE REKABET AVANTAJLARINI BİR ARAYA GETİREREK, GÜÇLÜ İŞ BİRLİKLERİ HAYATA GEÇİRMEYİ HEDEFLİYORUZ" DEDİ.

ATO İLE BELARUS TİCARET VE SANAYİ ODASI MİNSK ŞUBESİ’NİN ANKARA İLE MİNSK ARASINDAKİ TİCARET VE...

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Akbank ve Arya Yatırım: Yatırıma Hazırlık Programı 2. Dönem Mezunları
2
Çameli Belediyesi IPARD III’ten 13 milyon 740 bin 552 TL hibe aldı
3
Simav'da 12 bin tavuk kapasiteli işletmeye yumurta paketleme onayı
4
ATO Başkanı Baran: Türkiye-Belarus Ticaretini Güçlendirecek İyi Niyet Protokolü
5
Trabzon'da Mezgit ve İstavrit Tezgahları: Fiyatlar ve Hamsi Beklentisi
6
Kırmızı ette indirim baskısı besiciyi zorluyor — 'Fiyatı üretici belirler'
7
Sabiha Gökçen’den Bilbao’ya direkt uçuşlar başladı

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği