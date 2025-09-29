ATO Riyad'ta Küresel Sağlık Fuarı 2025'te Türkiye'yi Tanıtacak

ATO Riyad'ta "Küresel Sağlık Fuarı 2025" ile Türkiye'yi Tanıtacak

Ankara Ticaret Odası (ATO), Ticaret Bakanlığı'ndan aldığı "Milli Katılımlı Fuar Düzenleme" yetkisiyle ilk organizasyonunu Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da sağlık sektörüne yönelik olarak düzenleyecek.

ATO Başkanı'nın Değerlendirmesi

ATO Başkanı Gürsel Baran, yaptığı yazılı açıklamada fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, odanın hizmet sektöründe milli katılımlı fuar düzenleme yetkisini aldığına dikkat çekti. Baran, üyelerinin katılım sağlayacağı "Küresel Sağlık Fuarı 2025"'nde Türkiye'nin sağlık sektöründeki gücünü sergileyeceklerini söyledi.

Fuar Detayları ve Sergilenecek Alanlar

Riyad Sergi ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek fuarda ATO, 270 metrekare ile en büyük stantlardan birini açacak. Stantta; hastane ve klinik yönetim çözümleri, sağlık bilişimi ve yapay zeka uygulamaları, laboratuvar teknolojileri ve medikal turizm gibi geniş bir yelpazede faaliyet gösteren şirketler yer alacak. Etkinlik, "şifa ve inovasyon" temasıyla Türkiye'nin sektördeki potansiyelini uluslararası alanda tanıtmayı hedefliyor.

Küresel Platform ve Türk Firmalarının Rolü

Baran, fuarın 2024 verilerine dikkat çekerek, etkinliğe 130'dan fazla ülkeden 1240 firma ve 100 bini aşkın profesyonelin katıldığını hatırlattı. Baran, fuarın sağlık sektöründe uluslararası iş bağlantıları açısından önemli bir platform olacağını ve Türkiye'deki sağlık firmalarının büyük bölümünün Ankara'da yer aldığını vurguladı. Ürünlerin dünya standartlarında rekabet edebilecek nitelikte olduğunu belirten Baran, standla Körfez'in en büyük sağlık fuarına Türkiye'nin imzasını atacaklarını söyledi.

Pazar Fırsatları ve Yatırım Potansiyeli

Baran, Suudi Arabistan'ın bu yıl itibarıyla sağlık sektörüne 66 milyar dolar yatırım planladığını aktararak bunun Türk firmaları için önemli ticari fırsatlar yarattığını belirtti. Bölgenin sağlık altyapısının güçlendirilmesi, yapay zeka ve dijital sağlık çözümlerine yönelik yatırımlar ile medikal turizmin büyümesinin Türk sağlık firmaları için yeni pazarlar oluşturduğunu ifade etti.

Program kapsamında firmaların güçlü ticari bağlantılar kurmasına yönelik çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü aktaran Baran, etkinliğe Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi'nin de destek verdiğine dikkat çekti.