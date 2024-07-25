ATP Tradesoft, Burgan Trade ile Mobil İşlem Platformunu Yeniledi

ATP Tradesoft ve Burgan Trade İşbirliği

ATP Tradesoft, Burgan Yatırım'ın işlem platformu olan Burgan Trade'i, yeni nesil mobil uygulaması ile yenileme sürecini başarıyla tamamladı.

Yeni Nesil Mobil Uygulama ile Hız ve Güvenlik

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ATP Tradesoft'un geliştirdiği SuperApp, farklı hizmetleri tek bir platformda bir araya getirerek Burgan Trade'i modern bir yapıya kavuşturdu. Kullanım kolaylığı sağlayan arayüzü sayesinde yatırımcılar, sermaye piyasalarındaki işlemlerini hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilecek.

Esnek Mikroservis Altyapısı

Bu yeni uygulama, müşterilere ölçeklenebilir ve esnek mikroservis altyapısı ile kendi geliştirdikleri uygulamaları sunma imkanı tanıyor. Böylece, geniş bir hizmet yelpazesinin sunulması ve farklı iş birliklerine uyum sağlanması mümkün hale geliyor.

Mikroservis Teknolojisi ile Verimlilik

Mikroservis teknolojisi kullanılarak geliştirilen uygulama, yatırımcılara finansal işlemlerini daha hızlı ve verimli yönetme olanakları tanıyor. Ayrıca, hisse senetleri ve yatırım fonları ile ilgili geniş veri erişimi sağlayarak, ihtiyaç duyulan ön inceleme ve teknik analiz için gerekli bilgileri sunuyor.

ATP'den Yenilikçi Yaklaşım

ATP Yazılım Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı (CTO) İlyas Daşkaya, ATP'nin müşterilere yenilikçi çözümler sunma konusunda kararlılığını vurguladı. Daşkaya, "Yeni nesil mobil uygulamamız, yatırımcıların sermaye piyasalarında daha hızlı ve güvenli bir deneyim yaşamalarını sağlıyor," şeklinde konuştu.

Modüler Yapı ile İş Süreçleri Optimize Ediliyor

Uygulamanın modüler yapısının, iş süreçlerini optimize ederek farklı hizmetlerin entegrasyonunu kolaylaştırdığına dikkat çeken Daşkaya, "Yatırımcılar için daha hızlı işlem süreleri ve yüksek güvenlik standartları sunan SuperApp, önemli bir avantaj sağlıyor," dedi.

Burgan Yatırım'dan Teknolojik Yatırımlar

Burgan Yatırım Pazarlama, Strateji ve Dijital Kanallar Genel Müdür Yardımcısı Nur Ertuğ, teknolojiyi yakından takip ettiklerini belirterek, ATP Tradesoft ile gerçekleşen iş birliği sayesinde yatırımcıların Burgan Trade Mobil üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde işlem yapabildiğini ifade etti.