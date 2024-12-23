Audi Brüksel Fabrikası Çalışanlarından Protesto Gösterisi

Audi'nin kapanması beklenen Brüksel fabrikası çalışanları, fabrika yönetiminin işçilerle sendika yerine doğrudan müzakerelere girmesi girişimini protesto etti. Belçika'daki işçi sendikalarının öncülüğünde düzenlenen gösteride, yüzlerce işçi tesis önünde toplanarak, yönetimden daha fazla güvence talep etti.

Protestoların Nedeni

Göstericiler, Audi yönetiminin işçilere doğrudan tazminat teklif etme kararını sert bir şekilde eleştirdi. Şubat ayı sonunda kapanması beklenen fabrikanın geleceği belirsizliğini korurken, çalışanlar, bu süreçte daha iyi bir sosyal plan talep ediyor.

Fabrikanın Durumu ve Geleceği

Bu yılın temmuz ayında, Brüksel fabrikasında elektrikli otomobil modeli Q8'in üretimi nedeniyle yaşanan talep düşüklüğü sonucunda üretim yeniden yapılanmaya gideceği açıklanmıştı. Audi, üretimin Meksika'da sürdürüleceğini belirtti. Fabrikanın yönetimi, eylül ayında Volkswagen Grubu tarafından Brüksel fabrikasına üretim için model tahsis edilmediğini duyurdu. Bu durum, çalışanlar arasında kaygı yarattı.

Sendikalar ve Çalışanlar Arasındaki Anlaşmazlık

Çalışanlar, işbaşı yapmadı ve tamamlanmış otomobillerin anahtarlarına el koydu. Aynı zamanda Audi, Brüksel fabrikası için yeni yatırımcı arayışına girdi; 20'den fazla potansiyel alıcıyla görüşmeler yapmasına rağmen uygun bir alıcı bulunamadı. Kapanma süreci sebebiyle yönetim ile sendikalar arasında yapılan müzakerelerde uzlaşma sağlanamayınca, Audi yönetimi işçilere doğrudan teklif sunma kararı aldı.

Bu teklifler arasında, yasal kıdem tazminatının yanı sıra hizmet süresine bağlı olarak ikramiye verme planı bulunuyor. Fakat sendikalar, bu yöntemi reddediyor ve işçilerin haklarını koruma çağrısında bulunuyor.