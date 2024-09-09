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Audi Brüksel Fabrikası Üretim Durdu: İsyan ve Protestolar Doruğa Ulaştı

Audi'nin Brüksel fabrikasında işçiler anahtarları teslim etmediği için üretim durdu, protestolar başladı.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 11:47
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 11:47
Audi Brüksel Fabrikası Üretim Durdu: İsyan ve Protestolar Doruğa Ulaştı

Audi Brüksel Fabrikası Üretime Ara Verdi

Audi'nin Brüksel fabrikasında, çalışanların el koyduğu yaklaşık 200 tamamlanmış otomobilin anahtarlarını iade etmemesi nedeniyle üretim durduruldu. Fabrika yönetimi, bu durum süresince üretim faaliyetlerinin devam etmeyeceğini ve çalışanlara herhangi bir ödeme yapılmayacağını duyurdu.

Protestolar ve İşçi Gerilimleri

Bu sabah, fabrikaya yakın bir alanda toplanan 150 işçi, yönetimin kararını protesto etti. Fabrikanın yönetimi, Volkswagen Grubu'ndan yeni model tahsisi yapılmaması sonrası yaşanan gerilim nedeniyle bu kararı almak zorunda kaldığını belirtti.

Audi, Temmuz ayında lüks segmentte elektrikli araç olan Q8'in üretimi gerçekleştiren Brüksel fabrikasında üretim planlarını Meksika'ya kaydırarak, iş gücünde yeniden yapılandırmaya gideceğini duyurmuştu. Bu durum, Brüksel'deki çalışanlar arasında belirsizliğe ve rahatsızlığa yol açtı.

Gelecek Belirsizliği ve İlgili Protestolar

Çalışanlar, fabrikada üretimin devam etmesi için yeni model tahsis edilmesini beklerken, geçen hafta fabrikada yeterli sayıda işçinin işe başlamadığı ifade edildi. İşçiler, kendi sorunlarına dikkat çekmek amacıyla 16 Eylül'de Brüksel'de büyük bir protesto düzenlemeye hazırlanıyor.

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