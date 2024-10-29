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Audi'nin Brüksel Fabrikası 2025'te Kapanacak

Audi'nin Brüksel'deki elektrikli otomobil fabrikası, 2025 Şubat sonunda kapanacak.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 19:20
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 19:20
Audi'nin Brüksel Fabrikası 2025'te Kapanacak

Audi'nin Brüksel Fabrikasının Kapanma İlanı

Audi'nin Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan fabrikası, 2025 Şubat ayı sonunda kapatılacak. Bu tesis, lüks elektrikli otomobil modeli Q8'in üretim merkezi olarak faaliyet göstermekteydi.

Fabrikanın Kapatılması ve Çalışanlar

Belçika basınında çıkan haberlere göre, Volkswagen Grubu'na bağlı olan Audi markası, Brüksel'deki üretim tesisinin faaliyetlerinin 28 Şubat 2025'te sona ereceğini duyurdu. Bu fabrikada yaklaşık 3000 çalışan bulunuyor. Ancak, yıl sonuna kadar herhangi bir işten çıkarma yapılması planlanmıyor.

Yatırımcı Görüşmeleri ve Yeniden Yapılanma Süreci

Bu süreçte Audi, fabrikanın geleceği için potansiyel yatırımcılarla görüşmelere devam ediyor. Temmuz ayında, Brüksel fabrikasında Q8 modeline olan talebin azaldığı gerekçesiyle yeniden yapılandırma sürecine gideceğini ve üretimin Meksika'ya kaydırılacağını açıklamıştı.

Çalışanların Tepkisi

Audi yönetimi, eylül ayında, Brüksel fabrikasına üretim için hiçbir model tahsis edilmediğini bildirerek bu durumun çalışanlar ve sendikalar arasında endişe yarattığını belirtti. Çalışanlar, işbaşı yapmama kararı alarak üretilmiş otomobillerin anahtarlarını teslim almayı reddetti.

Uygun Yatırımcı Bulma Çabaları

Audi, kapanması beklenen Brüksel fabrikası için 20'den fazla potansiyel yatırımcıyla görüşmeler gerçekleştirmiş olmasına rağmen, henüz uygun bir alıcı bulamamıştır. Ayrıca, Volkswagen, Almanya'da en az üç fabrikanın kapatılacağını ve ciddi ölçekli işten çıkarmaların olacağını açıklamıştır.

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