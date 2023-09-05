Av sezonunun açılması balık fiyatlarını 5 kat düşürdü

Ülke genelinde Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerinde uzun bir süre devam eden balık avı yasağı sona erdi, ve bu gelişme balık fiyatlarında çarpıcı bir düşüşe neden oldu. Özellikle kilosu 500 lira ile oldukça yüksek bir fiyata satılan uskumru ve 300 lira olan sardalya, yasağın kalkmasıyla birlikte tezgahlarda 100 lira civarında alıcı buluyor.





Nisan ayında başlayıp Eylül ayına kadar devam eden balık avı yasağının 1 Eylül itibariyle sona ermesiyle birlikte, vatandaşlar sofralarında daha uygun fiyatlı balıkları bulabilecekler. Özellikle Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki semt pazarında satışa sunulan balıklar, yasağın olduğu dönemdeki fiyatlarına göre üç kat daha ucuz bir şekilde tüketiciye sunuluyor.

Balıkçılık işiyle uğraşan Ali Akkurt, bu durumu değerlendirirken, "İstavritler çok küçük olduğu için tezgahımıza getirmedik. Küçük balıklar tutulmamalıdır. Şu anda sardalya ve uskumru bulunuyor. Fiyatlar oldukça makul. Bir hafta önce sardalyanın kilosu 300 liraydı, şimdi ise 100 lira. Uskumru balığı 500 liraydı, şimdi 100 lira. Fiyatların bu şekilde devam etmesini umuyoruz." dedi.





Balık alışverişi yapan Fahri Bey ise, "Sezonun açılmasından memnunuz ama çeşitliliğin artması daha iyi olurdu. Şu an için çeşitler sınırlı. İnşallah ilerleyen günlerde daha fazla çeşit bulabiliriz. Ancak istavrit ve hamsinin boyutları oldukça küçük. Bu nedenle Sahil Güvenlik'in denetimlerinin artırılması ve küçük balık avcılarına cezalar verilmesi gerekiyor. Aksi takdirde gelecekte balık yemekte zorlanabiliriz." şeklinde görüş belirtti.

Balık fiyatlarının düşmesiyle birlikte vatandaşlar, daha uygun maliyetlerle deniz ürünlerine ulaşabilecekler gibi görünüyor. Ancak, denetimlerin sıkı bir şekilde yapılması ve küçük balıkların avlanmasının önlenmesi gerektiği de unutulmamalıdır.