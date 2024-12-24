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AVM Metrekare Verimlilik Endeksi Kasım'da Yıllık %49,5 Arttı

Kasım ayında AVM Metrekare Verimlilik Endeksi, yıllık bazda %49,5 artarak 3 bin 895 puana yükseldi.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 14:14
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 14:14
AVM Metrekare Verimlilik Endeksi Kasım'da Yıllık %49,5 Arttı

Kasım Ayında AVM Metrekare Verimlilik Endeksi'nde Önemli Artış

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research'ın ortak çalışması ile oluşturulan AVM Metrekare Verimlilik Endeksi, kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre %49,5 artış göstererek 3 bin 895 puana yükseldi.

Aylık Artış %7,7

Endeks, bir önceki ay ile karşılaştırıldığında ise %7,7'lik bir artışla dikkat çekti. Açıklanan verilere göre, kasım ayı için yıllık enflasyon oranı %47,09 olarak belirlenirken, metrekare verimlilik endeksindeki artışın enflasyonu aştığı görüldü.

Kiralanabilir Metrekare Ciro Bilgileri

Kasım ayı itibarıyla Türkiye genelinde kiralanabilir metrekare alanı başına düşen ciro, 14 bin 849 lira olarak hesaplandı. İstanbul'da bu rakam 17 bin 541 lira, Anadolu'da ise 13 bin 55 lira seviyesine ulaştı.

Kategori Bazında Ciro Endeksi Artışları

Ciro endeksi, kategoriler bazında incelendiğinde, en büyük artışın %64,3 ile yiyecek içecek kategorisinde olduğu observ edildi. Diğer kategoriler ise sırasıyla %53,7 (diğer), %50,7 (giyim), %50,3 (hipermarket), %47,9 (ayakkabı) ve %43,8 (teknoloji) gibi oranlarla listelendi.

Bir Önceki Aya Göre Artışlar

Kategori bazında açıklanan verilere göre, bir önceki aya göre teknoloji kategorisinde %24,7, ayakkabı kategorisinde %14,6, diğer kategoride %8, giyim kategorisinde %7,6, yiyecek içecek kategorisinde %4,5 ve hipermarket kategorisinde %4,4'lük artış yaşandı.

Ziyaret Sayısı Endeksi

Kasım ayında ziyaret sayısı endeksi ise yıllık bazda %1 artış gösterirken, ekim ayına göre %4'lük bir yükseliş kaydedildi.

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