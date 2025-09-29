Avro Bölgesi Ekonomik Güven Endeksi Eylülde Beklentileri Aştı: 95,5
AB Komisyonu Eylül anketi sonuçları
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun yayımladığı iş ve tüketici anketine göre, Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi eylülde aylık bazda 0,2 puan artarak 95,5 seviyesine çıktı.
AB genelinde ise endeks aynı dönemde 0,6 puan yükselerek 95,5 puana ulaştı. Piyasa beklentileri Avro Bölgesi için endeksin 95,2 olacağı yönündeydi; açıklanan verilerin beklentilerin üzerinde gelmesi dikkat çekti.
Endeksteki artış, sanayi ve hizmet sektörleri ile tüketici güvenindeki yükselişten kaynaklanırken, perakende sektörüne yönelik güven zayıfladı.
Avro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi eylülde -15,5'ten -14,9'a yükseldi. AB genelinde tüketici güveni ise eylülde -14,8'den -14,3'e çıktı.
Böylece Avro Bölgesi'nde tüketicilerin genel ekonomik duruma ilişkin beklentilerinde bir miktar artış kaydedildi.