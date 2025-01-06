DOLAR
35,34 0,13%
EURO
36,62 -0,33%
ALTIN
2.991,92 0,26%
BITCOIN
3.498.719,4 -0,76%

Avro Bölgesi Ekonomisi Aralık'ta Daraldı

Avro Bölgesi'nde 2024 Aralık ayında ekonomik aktivite yavaşladı. Yeni iş ve istihdamda düşüş yaşandı.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 12:45
Avro Bölgesi Ekonomisi Aralık'ta Daraldı

Avro Bölgesi Ekonomisi Kırılgan Durumda

Avro Bölgesi'nde ekonomik aktivite, 2024 Aralık ayında belirgin bir duraklama yaşadı. S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), bu döneme ait bileşik ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini yayımladı.

Yayımlanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde aralık ayında ekonomik faaliyet, yeni iş ve istihdamdaki düşüşle gerileme gösterdi. Bu dönemde ayrıca, enflasyonist baskılarda da kayda değer bir artış yaşandı. Böylece, Avro Bölgesi ekonomisi 2024 yılını kırılgan bir durumla kapattı.

PMI Verilerindeki Değişim

Kasımdaki 48,3 seviyesinden aralıkta 49,6'ya yükselen bileşik PMI, son iki ayın en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. PMI verisinde 50 puanın üzeri büyümeyi, altı ise daralmayı ifade ediyor.

Hizmet sektörü PMI'sında da önemli bir artış görüldü. Kasım ayında 49,5 olan hizmet sektörü PMI, aralık ayında 51,6'ya çıkarak, sektördeki büyümeye işaret etti.

İLGİLİ HABERLER

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Avro Bölgesi Ekonomisi Aralık'ta Daraldı
2
Altın fiyatlarındaki ani düşüşün nedeni meğer buymuş! Altın biriktirenler şok olacak
3
IICEC Direktörü Güray: Sürdürülebilir Enerji için Verimlilik Kritik
4
Doğu Karadeniz'de 2024'te 1.75 Milyar Dolar İhracat Gerçekleşti
5
Avrupa Borsalarında İyimserlik: İngiltere Hariç Tüm Pazarlar Yükseliyor
6
MÜSİAD Ankara Şube Başkanı Yılmaz: Ekonomide Zor Günler Geride Kaldı
7
2024'te Türkiye'de Gayrimenkul Satışları %3,9 Arttı

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek

Doğuda Batıya Zam Furyası: Ekmeğe Yüzde 25 Zam Geldi!

Çift Katlı Ev ve Tarım Arazisi Uygun Fiyata Satışta!