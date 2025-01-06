Avro Bölgesi Ekonomisi Aralık'ta Daraldı

Avro Bölgesi Ekonomisi Kırılgan Durumda

Avro Bölgesi'nde ekonomik aktivite, 2024 Aralık ayında belirgin bir duraklama yaşadı. S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), bu döneme ait bileşik ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini yayımladı.

Yayımlanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde aralık ayında ekonomik faaliyet, yeni iş ve istihdamdaki düşüşle gerileme gösterdi. Bu dönemde ayrıca, enflasyonist baskılarda da kayda değer bir artış yaşandı. Böylece, Avro Bölgesi ekonomisi 2024 yılını kırılgan bir durumla kapattı.

PMI Verilerindeki Değişim

Kasımdaki 48,3 seviyesinden aralıkta 49,6'ya yükselen bileşik PMI, son iki ayın en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. PMI verisinde 50 puanın üzeri büyümeyi, altı ise daralmayı ifade ediyor.

Hizmet sektörü PMI'sında da önemli bir artış görüldü. Kasım ayında 49,5 olan hizmet sektörü PMI, aralık ayında 51,6'ya çıkarak, sektördeki büyümeye işaret etti.