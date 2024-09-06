Avro Bölgesi Ekonomisinde İkinci Çeyrek Büyümesi

Avro Bölgesi Ekonomisinde İkinci Çeyrek Sonuçları

Avro Bölgesi, 2024'ün ikinci çeyreğinde ekonomik büyüme kaydetti. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), bu döneme ilişkin GSYH ve istihdam verilerini açıkladı. Yeni verilere göre, Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 oranında arttı.

GSYH Büyüme Oranları

Yıllık bazda ise, GSYH geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 yükseldi. Ancak, öncü verilerde çeyreklik bazda beklenen büyüme %0,3 olarak tahmin edilmesine rağmen, sonuçlar önceki tahminlerin altında gerçekleşti.

Avrupa Birliği Verileri

Avrupa Birliği genelinde ise, mevsimsellikten arındırılmış GSYH çeyreklik bazda %0,2, yıllık bazda %0,8 artış gösterdi. Her ülkenin performansı değişiklik gösterdi:

İrlanda: -%1

-%1 Letonya: -%0,9

-%0,9 Avusturya: -%0,4

-%0,4 İsveç: -%0,3

-%0,3 Fransa: +%0,2

+%0,2 İtalya: +%0,2

+%0,2 İspanya: +%0,8

İstihdam Verileri

İstihdam açısından da durum olumlu. Avro Bölgesi'nde ikinci çeyrek itibarıyla istihdam, bir önceki çeyreğe göre %0,2, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise %0,8 arttı. AB genelinde istihdam artışı ise %0,1 ve %0,8 olarak belirlendi.