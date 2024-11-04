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Avro Bölgesi İmalat Sanayisinde İstikrar Gözlemleniyor

Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI, ekimde 46 puana yükselerek son beş ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 14:35
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 14:35
Avro Bölgesi İmalat Sanayisinde İstikrar Gözlemleniyor

Avro Bölgesi'nde İmalat Sanayi Gelişmeleri

Avro Bölgesi'nde eylülde 45 olan imalat sanayi PMI, ekimde 46 puana çıkarak son beş ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

S&P Global ve HCOB Verileri

S&P Global tarafından hazırlanan HCOB Avro Bölgesi Ekim 2024 imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) nihai verileri açıklandı. Buna göre, bölgede imalat sanayi faaliyetleri beklenenden daha iyi bir artış göstererek istikrar işaretleri sergiledi.

PMI Değerlendirmeleri

Öncü verilere göre, ekim ayı imalat PMI 45,9 puan olarak belirlendi. Ancak, imalat sanayi PMI'nın 50 puan seviyesinin altında kalması dikkat çekti.

Ekonomist Ede La Rubia'nın Yorumları

HCOB Başekonomisti Cyrus de la Rubia, "Bu rakamlar en azından bir parça iyi haber içeriyor; imalat sektöründeki durgunluk ekim ayında daha da derinleşmedi." ifadelerini kullandı. Ayrıca, üretimin bir önceki aya göre azalmakla birlikte yavaşladığını ve yeni siparişlerin düşüşünün daha az keskin olduğunu belirtti.

Almanya'nın Durumu

Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya, imalat sanayisi PMI'nın ekimde 43,6'ya yükseldiğini bildirdi. Bu, son üç ayın en yüksek seviyesine ulaşmışken, beklenen 42,6 puanın üzerinde bir değer olarak kaydedildi. Ancak, burada da PMI'nın 50 puan seviyesinin altında kalması önemli bir detay.

Daralma Süreci

S&P Global'ın verilerine göre, "Avro Bölgesi imalat sektörü, daralmanın keskin bir şekilde devam ettiği en büyük iki ekonomisi olan Almanya ve Fransa'nın ağır yükü altında kalmaya devam etti." görüşü öne çıktı.

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