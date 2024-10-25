Avro Bölgesi'nde Dezenflasyon Süreci İlerliyor

Lagarde'dan Avro Bölgesi Açıklamaları

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi’nde enflasyonun önümüzdeki yıl %2'lik hedefe ulaşma sürecinde ilerlediğini bildirdi. Bununla birlikte, ücret baskılarının yarattığı risklerin devam ettiğine dikkat çekti.

Ekonomik Risklere Dikkat

Washington'da düzenlenen Uluslararası Para ve Finans Komitesi (IMFC) toplantısında konuşan Lagarde, ekonomik büyüme ile ilgili aşağı yönlü risklerin sürdüğünü vurguladı. Düşük güven ortamının tüketim ve yatırım üzerinde olumsuz etkileri olduğunu belirtti.

Finansman Koşulları ve Enflasyon

Lagarde, “Ekonomik faaliyete dair son göstergeler aşağı yönlü sürprizler ile doluydu ve finansman koşulları hala kısıtlayıcı durumda.” dedi. Enflasyonun ana göstergelerinin büyük bir bölümünün son aylarda ılımlı seyrettiğini belirterek, ücret baskılarının devam ettiğini ifade etti.

Faiz Politikası ve Beklentiler

ECB, 17 Ekim’de piyasa beklentilerine uygun olarak üçüncü faiz indirimini gerçekleştirmiş ve üç temel politika faizini 25 baz puan düşürmüştü. Lagarde, enflasyonu %2 hedefine geri getirmek için gerekli tüm tedbirleri alacaklarını da sözlerine ekledi.

Ayrıca, ECB Yönetim Konseyi'nin faiz oranlarını belli bir mühletle sınırlamayacağı belirtildi. Ancak bazı analistler, zayıf ekonomik büyümenin etkisiyle faiz indirimlerinin 2025 ortalarına kadar devam edeceği öngörüsünde bulunuyor.

Gelecek Enflasyon Beklentileri

Son olarak, ECB Yönetim Konseyi, Avro Bölgesi’nde eylül ayında enflasyonun %1.7 olduğu ve önümüzdeki aylarda artış beklenildiğini duyurdu.