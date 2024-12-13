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Avro Bölgesi'nde Ekim Ayında Sanayi Üretimi Sabit Kaldı

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ekimde değişmedi, yıllık bazda ise %1,2 düştü.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 14:04
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 14:04
Avro Bölgesi'nde Ekim Ayında Sanayi Üretimi Sabit Kaldı

Avro Bölgesi'nde Sanayi Üretiminde Değişim Yok

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ekim ayında bir önceki aya göre herhangi bir değişiklik göstermedi. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ekim ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi verilerini açıkladı.

Bölgedeki sanayi üretimi ekimde, eylül ayına kıyasla sabit kalırken, geçen yılın aynı dönemine göre %1,2 oranında bir düşüş kaydedildi. Piyasa analistleri, sanayi üretiminin aylık bazda değişmeyeceğini ve yıllık bazda %1,9'luk bir azalma yaşanacağını öngörmüşlerdi.

AB'deki Durum

Avrupa Birliği genelinde sanayi üretimi ise ekimde aylık bazda %0,3 artarken, yıllık bazda %0,8'lik bir azalma yaşandı. AB ülkeleri arasında, ekimde sanayi üretiminde en fazla artış %5,7 ile İrlanda'da, %5,4 ile Danimarka'da ve %3,5 ile Polonya'da gözlemlendi.

Öte yandan, sanayi üretiminde en fazla düşüş %7,5 ile Litvanya, %6,2 ile Belçika ve %3,9 ile Hırvatistan'da meydana geldi. Yıllık bazda en yüksek sanayi üretim artışı ise %15,2 ile İrlanda'da, %8,6 ile Danimarka'da ve %6,2 ile Malta'da gerçekleşti.

En büyük düşüş ise %7,9 ile Belçika, %4,9 ile Almanya ve %3,6 ile İtalya'da kaydedildi.

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