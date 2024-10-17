Avro Bölgesi'nde Eylül Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı

Avro Bölgesi'nde Enflasyon Düşüşte

Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylül ayında yıllık bazda yüzde 1,7 olarak kaydedildi. Bu durum, bölgedeki enflasyonun yüzde 2,2 seviyesinden düşüş göstermesiyle dikkat çekiyor.

Eurostat Verileri

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), eylül ayına ait nihai enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre, eylülde eksi 0,1 olarak ölçülen aylık enflasyona rağmen, yıllık bazda enflasyon oranı da yüzde 1,8 olan piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Çekirdek Enflasyon

Avro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon ise, eylülde yıllık yüzde 2,7, aylık bazda ise yüzde 0,1 seviyesinde gerçekleşti.

Enflasyon Bileşenleri

Avro Bölgesi'ndeki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,76 ile hizmetlerde yaşandı. Bunu yüzde 0,47 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri takip ederken, enerji dışı sanayi ürünleri yüzde 0,12 enflasyonla izledi. Enerji ürünlerindeki enflasyon ise yüzde -0,6 olarak belirlendi.

AB'deki Gelişmeler

Avrupa Birliği'nde (AB) de enflasyon, ağustosta yüzde 2,4 iken, eylülde yüzde 2,1 olarak seyretti. Aylık bazda ise AB'de yüzde -0,1 sanayi üretimi söz konusu oldu.

Ülke Bazında Enflasyon Oranları

Avro Bölgesi'nde, eylülde yıllık enflasyon en yüksek seviyede Romanya'da yüzde 4,9, Belçika'da yüzde 4,3, Polonya'da yüzde 4,2 ve Hollanda'da yüzde 3,3 olarak belirlendi. Diğer ülkelerdeki enflasyon oranları ise şöyle sıralandı: Almanya yüzde 1,8, Fransa yüzde 1,4, İtalya yüzde 0,7 ve İspanya yüzde 1,7.