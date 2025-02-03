Avro Bölgesi'nde İmalat Sanayi Düşüşü Ocakta Yavaşladı

Ocak Ayında İmalat Sanayinde İyileşme Belirtileri

Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ocak ayında 1,5 puan artarak 46,6 puan seviyesine ulaştı. Uluslararası finansal araştırma kuruluşu S&P Global, bu verileri açıkladı ve üretim, yeni siparişler, envanterler ve satın alma faaliyetlerindeki daralmanın yavaşladığını bildirdi.

PMI Verileri Ne Anlama Geliyor?

Geçtiğimiz aralık ayında 45,1 puan olan imalat sanayi PMI, ocakta 46,6 puana çıkarak son 8 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu veriler, piyasa bekleyişlerinin üç yılın en yüksek seviyesine çıktığını gösteriyor. PMI verilerinin 50 puanın altında olması, daralma; üstünde olması ise büyüme anlamına geliyor.

Ekonomik Beklentiler ve Zorluklar

Hamburg Ticaret Bankası (HCOB) Başekonomisti Cyrus de la Rubia, bu artışın istikrar doğrultusunda atılmış önemli bir adım olduğunu ifade etti. Avro Bölgesi'nde son iki yıldır yaşanan ekonomik zorlukları hatırlatan Rubia, yüksek girdi fiyatlarının imalat sektörü için devam eden bir engel oluşturduğunu vurguladı. Ocak ayında ortalama petrol fiyatlarının yaklaşık %7 arttığını da belirtti.

ABD'nin Olumsuz Etkileri ve İhracat

Rubia, ABD yönetiminin Avrupa imalat sektörüne yönelik tarifeler ve diğer önlemler uygulamasının beklenmesine rağmen, Avro Bölgesi’nde geleceğe olan güvenin arttığını düşündüklerini ifade etti. Avro Bölgesi'nin ihracatının %90'ından fazlasını ABD dışındaki ülkelere yaptığına dikkat çeken Rubia, gümrük vergilerine rağmen Avrupa'da işlerinizin daha olumlu bir seyir izleyebileceğini sözlerine ekledi.