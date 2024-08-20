Avro Bölgesi'nde İnşaat Üretimi Artış Gösterdi

Avro Bölgesi'nde İnşaat Üretimi Arttı

Avro Bölgesi'nde inşaat sektörü, haziran ayında önceki aya kıyasla yüzde 1,7 oranında bir artış gösterdi. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'ne ait mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretim verilerini paylaştı.

Yıllık Bazda Artışlar ve Düşüşler

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi haziranda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 oranında yükseliş kaydetti. Avrupa Birliği genelinde ise inşaat üretimi, haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,4 artarken, 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 0,1 azalma yaşandı.

Ülke Bazında Durum

AB ülkeleri arasında haziran ayında en fazla inşaat üretim artışı Portekiz ile yüzde 3,2, ardından Romanya ile yüzde 2,6 ve Fransa ile yüzde 1,7 olarak belirlendi. Öte yandan, en büyük düşüşler Slovenya ile yüzde 9,1, Macaristan ile yüzde 6,4 ve Polonya ile yüzde 2,1 oranlarıyla kaydedildi.

Yıllık Üretim Değişiklikleri

Yıllık bazda ise inşaat üretimi İspanya’da yüzde 4,8, Bulgaristan’da yüzde 2,9 ve Portekiz’de yüzde 2,7 artış gösterdi. Ancak Slovenya %19, Çekya %10,2 ve İsveç %9 oranında bir düşüş yaşadı.