Avro Bölgesi'nde İnşaat Üretimi Ocakta Yüzde 0,2 Arttı

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 artarken, AB'de ise yüzde 0,2 düştü.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 14:31
Avro Bölgesi'nde İnşaat Üretimi Ocakta Yüzde 0,2 Arttı

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, Ocak 2023'te %0,2 artış gösterdi. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan verilere göre, bu artış mevsimsellikten arındırılmış rakamlarla hesaplandı.

Ocak ayında, Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi bir önceki aya kıyasla %0,2 yükselirken, geçen yılın aynı dönemine göre ise sabit kaldı. Avrupa Birliği (AB) genelinde ise ilginç bir durum gözlemlendi; ocakta inşaat üretimi %0,2 düşüş gösterirken, yıllık bazda %0,2 artış yaşandı.

AB ülkeleri arasında, inşaat üretiminde en fazla artış, %5,9 ile İtalya’da, %2,4 ile Slovenya'da, %1,6 ile ise Macaristan ve Slovakya'da kaydedildi. Öte yandan, en dikkate değer düşüşler %6,1 ile İsveç’te, %4,1 ile Portekiz'de ve %3,9 ile Fransa'da yaşandı.

Yıllık bazda en büyük artış ise Slovenya’da %10,7, Slovakya'da %8,5 ve Çekya'da %8,4 ile gerçekleşti. Buna karşılık, Macaristan’da %9,6, Fransa'da %7,1 ve İsveç'te %6,1’lik bir gerileme gözlemlendi.

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Avro Bölgesi'nde İnşaat Üretimi Ocakta Yüzde 0,2 Arttı

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