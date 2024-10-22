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Avro Bölgesi'nde Kamu Borcu Artışı

Avro Bölgesi'nde kamu borcunun GSYH'ye oranı yükselirken, Yunanistan başı çekiyor.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 12:34
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 12:34
Avro Bölgesi'nde Kamu Borcu Artışı

Avro Bölgesi'nde Kamu Borcu Rakamları Yükseliyor

Avro Bölgesi'nde kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı 2024 yılı ikinci çeyreğinde %88,1 seviyesine ulaştı. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan verilere göre, bu oran ilk çeyrekten bu yana bir artış gösterdi. İlk çeyrekte %87,8 olan bu oran, ikinci çeyrekte %88,1'e çıktı.

AB Genelinde Kamu Borcu

Avrupa Birliği (AB) genelinde de benzer bir artış gözlemlendi. Kamu borcunun GSYH'ye oranı, ilk çeyrekte %81,3 iken, ikinci çeyrekte %81,5 seviyesine yükseldi. Toplam kamu borcu Avro Bölgesi'nde 13 trilyon 95 milyar avroya, AB'de ise 14 trilyon 300 milyar avroya ulaşmış durumda.

Ülkeler Arası Farklılıklar

Yunanistan, %163,6 ile AB üyesi ülkeler arasında en yüksek kamu borcu oranına sahipken, onu İtalya (%137) ve Fransa (%112,2) takip ediyor. Belçika, İspanya ve Portekiz de yüksek borç oranlarıyla dikkat çekiyor. Diğer yandan, Bulgaristan (%22,1), Estonya (%23,8) ve Lüksemburg (%26,8) ise en düşük borç oranlarına sahip ülkeler arasında yer alıyor.

Bütçe Açığı Verileri

AB'de bütçe açığı, ilk çeyrek %2,9 iken ikinci çeyrekte %3,1 olarak kaydedildi. Avro Bölgesi'nde ise bütçe açığı oranı %3 seviyesinde stabil kaldı. Polonya, %8,1 ile en yüksek bütçe açığına sahip ülke olurken, onu Romanya ve Fransa gibi ülkeler takip ediyor.

AB Mali Kurallarına Uyum Sorunu

AB'nin mali kurallarına göre, üye ülkelerin kamu borçları GSYH'lerinin %60'ını, bütçe açıkları ise %3'ünü aşmamalıdır. Bu sınırların aşılması durumunda, AB Komisyonu'na tedbirlerin bildirilmesi ve etkin mücadele yürütülmesi gerekiyor. Ancak birçok AB ülkesi bu kurallara uymakta zorluk çekiyor.

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