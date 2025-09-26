Avro Bölgesi'nde Kısa Vadeli Enflasyon Beklentisi Ağustos'ta Yükseldi

ECB anketine göre Avro Bölgesi'nde 12 aylık enflasyon beklentisi yüzde 2,6'dan 2,8'e yükseldi; 3 yıllık beklenti sabit kaldı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 13:54
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 13:54
Avro Bölgesi'nde Kısa Vadeli Enflasyon Beklentisi Ağustos'ta Yükseldi

Avro Bölgesi'nde Kısa Vadeli Enflasyon Beklentisi Ağustos'ta Yükseldi

Avrupa Merkez Bankası'nın yayımladığı Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre, Avro Bölgesi'ndeki tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentileri Ağustos ayında arttı.

Anket Sonuçları

Ankete göre tüketicilerin 12 ay için ortalama enflasyon beklentisi yüzde 2,6'dan yüzde 2,8'e yükseldi. ECB'nin açıklamasında, "Önümüzdeki 12 ay için enflasyon beklentilerine ilişkin belirsizlik Ağustos ayında hafif bir artış gösterdi" ifadesi yer aldı.

Tüketicilerin gelecek 3 yıl için enflasyon beklentisi yüzde 2,5'te sabit kaldı. Bölgedeki tüketicilerin ekonomik büyümeye ilişkin beklentisi ise yüzde eksi 1,2 olarak gerçekleşti.

ECB Tüketici Beklentileri Anketi aylık yayımlanıyor ve ankette Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda ve Belçika'dan yaklaşık 19 bin kişiyle görüşülüyor; bu ülkeler Avro Bölgesi GSYH'sinin yaklaşık %85'ini temsil ediyor.

Para Politikası ve Faiz Beklentileri

Enflasyon beklentileri, ECB'nin para politikasında kritik bir rol oynuyor. Bankanın faiz artırımları veya indirimleri konusunda izleyeceği yol, enflasyon görünümüne göre şekillenecek.

ECB, Avro Bölgesi'nde mevduat faizini Haziran 2024'ten bu yana 8 kez düşürdükten sonra Temmuz ve Eylül aylarında indirimlere ara vermişti. Mevduat faizi şu anda yüzde 2 seviyesinde bulunuyor.

Yatırımcıların odağındaki bir sonraki tarih 30 Ekimde gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısı. Bankanın bu toplantıda enflasyonun hedefe yaklaştığı gerekçesiyle faizleri sabit tutması bekleniyor.

Arka Plan

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon Temmuz'da yüzde 2 iken, Ağustos'ta yüzde 2,1ye yükseldi. ECB ekonominin sağlıklı işlemesi için yüzde 2lik enflasyon hedefine odaklanıyor.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Spot Doğal Gazda Referans Fiyat 14.360,79 TL
2
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları: Megavatsaat Başına En Yüksek 3 bin 400 Lira
3
BTK: USOM üzerinden 'yasa dışı sorgu' iddiası asılsız
4
Enerjisa ev sahipliğinde EUROGIA Proje Sunum Günü: Temiz Enerjide Çok Uluslu İş Birliği
5
Piyasalarda Gün Ortası: BIST 100 %1,04 Düştü, Dolar 41,5730 TL
6
İstanbul Ticaret Üniversitesi ve CyberPath'tan Önemli İşbirliği
7
Ayda 2.580 TL ödeyerek ev sahibi olmak hayal değil! TOKİ onlarca ile konut müjdesi verdi

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?