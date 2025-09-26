Avro Bölgesi'nde Kısa Vadeli Enflasyon Beklentisi Ağustos'ta Yükseldi

Avrupa Merkez Bankası'nın yayımladığı Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre, Avro Bölgesi'ndeki tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentileri Ağustos ayında arttı.

Anket Sonuçları

Ankete göre tüketicilerin 12 ay için ortalama enflasyon beklentisi yüzde 2,6'dan yüzde 2,8'e yükseldi. ECB'nin açıklamasında, "Önümüzdeki 12 ay için enflasyon beklentilerine ilişkin belirsizlik Ağustos ayında hafif bir artış gösterdi" ifadesi yer aldı.

Tüketicilerin gelecek 3 yıl için enflasyon beklentisi yüzde 2,5'te sabit kaldı. Bölgedeki tüketicilerin ekonomik büyümeye ilişkin beklentisi ise yüzde eksi 1,2 olarak gerçekleşti.

ECB Tüketici Beklentileri Anketi aylık yayımlanıyor ve ankette Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda ve Belçika'dan yaklaşık 19 bin kişiyle görüşülüyor; bu ülkeler Avro Bölgesi GSYH'sinin yaklaşık %85'ini temsil ediyor.

Para Politikası ve Faiz Beklentileri

Enflasyon beklentileri, ECB'nin para politikasında kritik bir rol oynuyor. Bankanın faiz artırımları veya indirimleri konusunda izleyeceği yol, enflasyon görünümüne göre şekillenecek.

ECB, Avro Bölgesi'nde mevduat faizini Haziran 2024'ten bu yana 8 kez düşürdükten sonra Temmuz ve Eylül aylarında indirimlere ara vermişti. Mevduat faizi şu anda yüzde 2 seviyesinde bulunuyor.

Yatırımcıların odağındaki bir sonraki tarih 30 Ekimde gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısı. Bankanın bu toplantıda enflasyonun hedefe yaklaştığı gerekçesiyle faizleri sabit tutması bekleniyor.

Arka Plan

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon Temmuz'da yüzde 2 iken, Ağustos'ta yüzde 2,1ye yükseldi. ECB ekonominin sağlıklı işlemesi için yüzde 2lik enflasyon hedefine odaklanıyor.