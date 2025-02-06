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Avro Bölgesi'nde Perakende Satışlar Aralık'ta Düşüş Gösterdi

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, 2024 Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 oranında geriledi.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 13:24
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 13:24
Avro Bölgesi'nde Perakende Satışlar Aralık'ta Düşüş Gösterdi

Avro Bölgesi'nde 2024 Aralık Ayı Perakende Satış Verileri

2024 Aralık ayında, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, bir önceki aya göre %0,2 oranında düşüş gösterdi. Bu veri, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayımlandı ve bölgedeki ekonomik durumu gözler önüne serdi.

AB'de Genel Durum

Avrupa Birliği (AB) genelinde ise perakende satışlar, Aralık ayında %0,3 gerilerken, yıllık bazda %2 oranında bir artış kaydedildi. Avro Bölgesi'ndeki verilerle birlikte, perakende satışların yıllık bazda %1,9 oranında arttığı görüldü.

Ülke Bazında Düşüş ve Artışlar

Aylık bazda en fazla düşüş %2,2 ile Slovenya'da, %1,6 ile Almanya'da ve %1,5 ile Polonya'da gerçekleşti. Bunun aksine, en yüksek artışlar %8,2 ile Slovakya'da, %2,1 ile Finlandiya'da ve %1,4 ile İspanya'da yaşandı.

Yıllık Bazda Değişimler

Yıllık bazda perakende satışların en fazla düştüğü ülkeler ise %3,1 ile Slovenya, %2,4 ile Belçika ve %0,5 ile Polonya oldu. En büyük artışlar ise %10 ile Slovakya, %8,7 ile Litvanya ve %8,4 ile Lüksemburg'da kaydedildi.

2024 Yılına Dair Genel Şahing

Öte yandan, 2024'te perakende satışların ortalama seviyesi, bir önceki yıla kıyasla Avro Bölgesi'nde %1, AB'de ise %1,3 oranında artış gösterdi.

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