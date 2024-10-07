Avro Bölgesi'nde Perakende Satışlarda Artış

Avro Bölgesi Perakende Satışları Ağustos 2023'te Yükseldi

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 artış kaydetti. Bu veriler, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklandı.

Artış Oranları

Yayımlanan verilere göre, Avrupa Birliği (AB)'nde perakende satışlar, ağustosta yüzde 0,3 artarken, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 yükseldi. Avro Bölgesi'nde ise, perakende satışlar yıllık bazda yüzde 0,8 artış gösterdi.

Ülkelere Göre İnceleme

Aylık bazda en büyük artış, %5,3 ile Lüksemburg’da, ardından %2,2 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve %1,6 ile Romanya’da gerçekleşti. Öte yandan, Danimarka (%1,5), Slovakya (%1,1) ve Bulgaristan ile Hırvatistan (%0,7) en büyük düşüşleri yaşadı.

Yıllık Performans

Ayrıca, yıllık bazda en yüksek artış Lüksemburg’da %17,3, Romanya’da %8,9 ve Hırvatistan ile GKRY’de %5,7 olarak belirlendi. Estonya, Belçika, Danimarka ve İrlanda ise sırasıyla %2,7, %1,7 ve %1,6 ile düşüş yaşadı.