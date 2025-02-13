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Avro Bölgesi'nde Sanayi Üretimi Aralıkta Yüzde 1,1 Düştü

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,1 azaldı, AB genelinde ise yüzde 0,8 geriledi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 14:19
Avro Bölgesi'nde Sanayi Üretimi Aralıkta Yüzde 1,1 Düştü

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, geçen yılın aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,1 azaldı. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin 2024 aralık ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi aralıkta, kasım ayına kıyasla yüzde 1,1, önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2 düşüş gösterdi. Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi sanayi üretiminin aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 3,1 azalacağı yönündeydi.

AB'de ise sanayi üretimi, aralıkta aylık bazda yüzde 0,8, yıllık bazda yüzde 1,7 geriledi.

Aralıkta AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış, yüzde 8,2 ile İrlanda'da, yüzde 6,7 ile Lüksemburg'da ve yüzde 6,3 ile Hırvatistan'da gerçekleşti. En fazla düşüş ise yüzde 6,8 ile Belçika'da, yüzde 4,4 ile Portekiz'de ve yüzde 3,3 ile Avusturya'da kaydedildi.

Sanayi üretiminde yıllık bazda en yüksek artış yüzde 14,4 ile Malta'da, yüzde 10,1 ile İrlanda'da ve yüzde 7,6 ile Litvanya'da ölçüldü. En büyük düşüş ise yüzde 9,5 ile Avusturya'da, yüzde 7,1 ile İtalya'da ve yüzde 6,4 ile Macaristan'da gerçekleşti.

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